Новые виды живут в изолированных популяциях, которые насчитывают менее 1 000 особей.

Ученые нашли два новых вида крокодилов в Карибском море вблизи полуострова Юкатан, однако они уже находятся под угрозой исчезновения. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.

"Биоразнообразие исчезает быстрее, чем мы успеваем понять, что именно мы теряем. Большинство видов крокодилов уже находятся под угрозой исчезновения, а быстрая застройка береговой линии угрожает почти каждой популяции", - отметил соавтор исследования из канадского Университета Макгилла Ханс Ларссон.

В ходе исследования ученые оценили генетические последовательности популяций крокодилов с мексиканского острова Косумель и рифа атолла Банко Чинчорро, чтобы сравнить их с крокодилами, которые были найдены в Карибском бассейне, Центральной Америке и на тихоокеанском побережье Мексики.

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"Они обнаружили поразительные генетические различия между исследуемыми популяциями, что позволило им сделать вывод, что рептилии из Косумеля и Банко Чинчорро являются не просто разновидностями американского крокодила Crocodylus acutus, а разными видами", - говорится в материале.

Кроме того, два новых вида показали физические различия между собой.

"Основные различия между популяциями заключаются в длине и ширине черепа", - говорится в исследовании.

Отмечается, что крокодилы Банко Чинчорро особые тем, что имеют относительно длинную и широкую морду по сравнению с крокодилами на Косумеле.

"Наш анализ подтверждает, что Банко Чинчорро и Косумель являются генетически уникальными изолированными популяциями. Мы предполагали, что Crocodylus acutus является единственным видом, распространенным от Нижней Калифорнии до Венесуэлы и Карибского бассейна. Наше исследование является первым, которое широко изучает геномные и анатомические различия этих животных", - говорят исследователи, называя результаты "совершенно неожиданными".

Ученые обнаружили, что новые виды живут в изолированных популяциях, которые насчитывают менее 1 000 особей, которые размножаются, поэтому это вызывает тревожность относительно их будущего.

"Оценочные эффективные размеры популяций составляют лишь около пятисот особей в каждой популяции", - говорится в исследовании.

Несмотря на то, что их популяции имеют стабильный вид, исследователи предупредили, что ограниченная численность и среда обитания делают их уязвимыми.

"Быструю потерю биоразнообразия можно замедлить только тогда, когда мы знаем, какие виды находятся в наибольшей опасности. Теперь, когда мы признали этих крокодилов отдельными видами, крайне важно защитить их среды обитания. Ограничение застройки территорий и внедрение тщательных стратегий сохранения на Козумеле и Банко Чинчорро будет ключевым фактором для обеспечения их выживания", - добавил д-р Ларссон.

Другие интересные материалы о крокодилах

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что крокодилы научились имитировать тонущего человека, заманивая "спасателей" на верную смерть. Таким образом становится понятно, что рептилии являются более умными, чем может показаться.

Также сообщалось, что в Индии крокодилы спасли собаку вместо того, чтобы съесть. Известно, что хищники представляют серьезную угрозу даже для людей, проживающих в определенных регионах Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Непала.

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