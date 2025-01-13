На одном из опубликованных в сети видео показано, как выглядит это жуткое зрелище.

Акулы, змеи, пауки, крокодилы и другие виды животных пугают миллионы человек по всему миру. Не только своим внешним видом, но и опасностью, которая за ним скрывается. А сейчас в сети появилось видео, которое демонстрирует то, что крокодилы, возможно, научились размахивать своими конечностями над поверхностью воды, имитируя отчаянные движения тонущего человека, чтобы заманить "спасателей" в море, пишет Daily Star.

Теперь встает вопрос о том, насколько умны эти рептилии.

Местные жители на Бали, исходя из опубликованного видео, наблюдают за этим с улыбкой, уже зная о таком поведении. При этом сообщается, что крокодил, попавший в кадр, полностью осознаёт свои действия. Он специально научился этому поведению.

Видео дня

"Неужели это происходит так часто, что слухи распространились в сообществе крокодилов, и имитация утопления стала для крокодилов эффективным способом привлечь человеческую добычу?", - говорится в видео.

Лапа крокодила пугающе похожа на человеческую руку и предплечье, особенно издалека. Пользователи в сети недоумевают, почему местных жителей забавляет это странное зрелище, вместо того чтобы испугать. При этом нельзя исключать, что этот вид, существующий со времён динозавров, способен адаптироваться и находить новые способы охоты.

Тем более, что уже сейчас известны несколько тактик, указывающих на то, что эти рептилии умнее, чем может показаться. К примеру, как-то крокодилов заметили с ветками на голове, чтобы привлечь птиц.

Другие удивительные новости о животных

Ранее УНИАН называл животных с самыми длинными хвостами. Самое главное — сравнивать длину хвоста именно с размером самого животного. К примеру, одна ящерица может вырастать до 30 сантиметров в длину, но их тело имеет лишь 5-8 см в длину, остальное - это хвост.

Кроме того, существует птица, которая способна разогнаться до скоростей самого быстрого поезда — 320 километров в час. Однако эта ее особенность доступна лишь при одном моменте.

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