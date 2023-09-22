В Индии зафиксирован интересный случай, привлекший внимание даже ученых.

В Индии три крокодила спасли собаку, оказавшуюся посреди реки. Этот случай кажется настолько необычным, что заинтересовал исследователей дикой природы.

Так, в отчете, опубликованном недавно научным изданием Journal of Threatened Taxa, рассказывается о случае, произошедшем в индийском штате Махараштра. Молодая собака, которую преследовала стая диких собак, прыгнула в небольшую реку Савитри.

Собака не заметила трех плавающих рядом крокодилов. А вот рептилии увидели лохматого пришельца и начали к нему приближаться. Однако, что удивительно, вместо того, чтобы разорвать беднягу, хищники просто оттолкнули его в более безопасное место и фактически сопроводили песика к участку на берегу реки, где одичавшая стая не могла ему угрожать.

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Отмечается, что крокодилы этого вида могут достигать 5 метров в длину и около 450 кг веса. Эти хищники представляют серьезную угрозу даже для людей, проживающих в определенных регионах Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Непала.

Анализируя этот случай, авторы публикации выдвинули предположение, что в тот момент крокодилы были сыты, поэтому и не напали на собаку. Однако отсутствие голода не объясняет целенаправленные действия крокодилов на спасение песика.

"Мы считаем, что это случай умственного поведения крокодила, которое приводит к межвидовой "эмоциональной эмпатии", которая не является очень широко изученным поведением, хотя способность одного вида испытывать эмоциональные чувства другого вида заслуживает признания. Странный случай собаки, "спасенной" группой крокодилов, о которой здесь рассказывается, кажется скорее состраданием, чем альтруистическим поведением. Однако такие умственные способности рептилий мало исследованы", - отмечают ученые.

Другие истории о необычном поведении животных

Как писал УНИАН, ученые зафиксировали десятки особей гигантской акулы-молот, что собирались в стаю у коралловых островов в тропических водах Французской Полинезии. При этом в "мероприятиях" участвовали лишь самки, а количество участников росло с наступлением полнолуния.

Также мы рассказывали о том, что собаки оказались сексистами в определенной степени. Они по-разному реагируют на обращение к ним мужчин и женщин. Как выяснилось, на женские команды песики реагируют активнее, чем на мужские.

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