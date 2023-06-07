Действия россиян привели к необратимым экологическим последствиям.

Подрыв Каховской дамбы на юге Украины будет иметь глубокие и далеко идущие последствия. Президент Владимир Зеленский назвал это "экологической бомбой массового уничтожения".

Издание Sky news выделило пять негативных последствй, к которым приведет этот инцидент - от неотложных чрезвычайных ситуаций до долгосрочных проблем.

Питьевая вода

Водохранилище, которое сейчас стекает, когда-то было одним из крупнейших в Украине. Большая часть южной части страны и аннексированного Россией Крыма зависела от него, как от источника пресной воды.

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В зависимости от того, насколько низко упадет уровень воды, вероятно, будут серьезные последствия для доступа к пресной воде для сотен тысяч жителей.

Затопление ферм и уничтожение орошения

Поля вниз по реке от плотины пострадают от непосредственного затопления и уничтожения урожая, но другая потенциально более серьезная проблема заключается в том, что около полумиллиона акров плодородных сельскохозяйственных угодий зависят от Каховского водохранилища для орошения.

Если фермеры потеряют воду для выращивания сельскохозяйственных культур в летние месяцы, это может иметь серьезные последствия для производства продуктов питания и безопасности.

Энергетика

Серьезно повреждена крупная гидроэлектростанция, соединенная с дамбой на реке Днепр. Есть опасения, что нефть и химикаты со станции уже сливаются в реку.

Официальные лица также внимательно следят за близлежащей атомной электростанцией, для охлаждения которой используется речная вода, хотя Международное агентство по атомной энергии подчеркивает, что у станции есть другие средства для охлаждения реакторов и топливных стержней, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.

Перемещение

Президент Зеленский заявил, что ожидается затопление от 35 до 80 населенных пунктов, городов и сел, что затруднит оказание экстренной помощи. В зависимости от масштаба ущерба наводнение оставит без крова и без того уязвимых людей, пока будут восстанавливаться общины.

Эксперты также предупредили, что, поскольку затопленный район находится на линии фронта, мины, установленные вдоль берегов рек и на прилегающих территориях, могут быть смыты и перемещены в другое место.

Экосистема и животные

Масштабы влияния на хрупкие и важные экосистемы ниже по течению от дамбы, включая Черноморский биосферный заповедник и Национальный природный парк "Олешские пески", оценить пока сложно.

Министерство обороны Украины также заявило, что в результате наводнения в Новокаховском зоопарке погибло около 300 животных. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал наводнение "экологической катастрофой".

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

6 июня россияне оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому спуску воды. В результате действий захватчиков станция восстановлению не подлежит.

На 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,5 метра. При этом на правом берегу Херсонской области уже затоплены 1 852 дома. По состоянию на 16:00 удалось эвакуировать 1854 человека.

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