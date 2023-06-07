Министерство потребует исключить РФ из международных экологических конвенций.

Многие неправительственные экологические организации до сих пор никак не отреагировали на подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий. "То, что мы промониторили, многие неправительственные экологические организации пока никак не отреагировали на эту ситуацию, поэтому идут обращения, письма к ним, чтобы было осуждение действий Российской Федерации", - сказал он.

Также он добавил, что уже есть поручение министра Руслана Стрельца обратиться как к правительственным, так и неправительственным организациям с требованием не только осудить действия РФ, но и исключить ее из международных экологических конвенций.

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Подрыв Каховской ГЭС - последствия для Украины

Россияне ночью с 5 на 6 июня взорвали Каховскую дамбу, в результате этого в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, тысячи жителей нуждаются в эвакуации. Ситуация на временно оккупированном Левобережье Херсонской области является критической, ведь захватчики не спасали гражданское население.

В "Укргидроэнерго" отметили, что ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского был согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

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