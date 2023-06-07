Многие неправительственные экологические организации до сих пор никак не отреагировали на подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС.
Об этом во время брифинга сказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий. "То, что мы промониторили, многие неправительственные экологические организации пока никак не отреагировали на эту ситуацию, поэтому идут обращения, письма к ним, чтобы было осуждение действий Российской Федерации", - сказал он.
Также он добавил, что уже есть поручение министра Руслана Стрельца обратиться как к правительственным, так и неправительственным организациям с требованием не только осудить действия РФ, но и исключить ее из международных экологических конвенций.
Подрыв Каховской ГЭС - последствия для Украины
Россияне ночью с 5 на 6 июня взорвали Каховскую дамбу, в результате этого в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, тысячи жителей нуждаются в эвакуации. Ситуация на временно оккупированном Левобережье Херсонской области является критической, ведь захватчики не спасали гражданское население.
В "Укргидроэнерго" отметили, что ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского был согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.