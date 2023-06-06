В организации заявили о грандиозной катастрофе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал подрыв Каховской гидроэлектростанции еще одним разрушительным следствием полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы все видели трагические кадры, которые появились сегодня в связи с грандиозной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой в Херсонской области Украины... Сегодняшняя трагедия - еще один пример ужасной цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже более года", - завил Гутерреш, которого цитирует CNN.

По словам генсека ООН, атаки на мирное население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться.

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"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи", - подчеркнул он.

ООН уже оказывает поддержку жителям районов, пострадавших от затопления. Им передают питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую помощь.

Уничтожение Каховской ГЭС

Рано утром, 6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Нараз уже подтоплено 24 населенных пункта.

Позже стало известно, что Украина будет созывать срочное заседание Совбеза ООН.

После полной деоккупации украинских территорий вместо разрушенной россиянами Каховской ГЭС очень быстро будет построена новая станция.

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