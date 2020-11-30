Загрязнение в известном городке произошло из-за нелегальной свалки.

В городе Вилково Килийского района Одесской области химикатами загрязнена земля площадью 20 тыс. кв. метров.

Об этом в социальных сетях сообщил руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

«Наиболее резонансным случаем (за прошлую неделю - УНИАН) стало загрязнение почвы на территории легендарной «Украинской Венеции» - в городе Вилково Килийского района Одесской области на земельном участке площадью 20 тыс. кв. метров обнаружили загрязнение аммонием, нитратами, хлоридами, фосфором и сульфатами», - написал он.

Он отмечает, что экология известного украинского городка пострадала при эксплуатации свалки без наличия необходимых документов.

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Инспекция рассчитала убытки и предъявила претензию коммунальному предприятию «Вилковский горводоканал» на сумму 1 млн 153 тыс. грн.

Вилково: что о нем известно

Вилково - город, расположенный в украинской части дельты Дуная, на крайнем юго-западе Украины, в Килийском районе Одесской области. Это последний населенный пункт на берегах Дуная перед его впадением в Черное море.

В городе расположен Усть-Дунайский морской торговый порт. Действует пункт контроля на границе с Румынией Вилково-Переправа.

Город также известен под названием «Украинская Венеция», благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их ериками), что прорытые вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является более привычным средством передвижения, чем автомобиль.

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Автор: Лариса Козовая