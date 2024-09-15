Зоозащитники просят всех неравнодушных приобщиться к спасению птиц.

В Австрии перелетные птицы по пути к своим местам зимовки были застигнуты врасплох постоянными дождями. Из-за этого им пришлось бороться с голодом и холодом.

Из-за высокой влажности в воздухе практически нет насекомых, которых ласточки и стрижи едят прямо в полете. К тому же в Австрии похолодало, что еще сильнее истощяет птиц, пишет BILD. На фотографиях из ряда австрийских городов можно увидеть сотни ласточек, которые теснятся на оконных карнизах, пытаясь согреться, а трупы птиц лежат на тротуарах.

"Мы видим очень ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без быстрой помощи или даже уже погибли", - сказали в зоозащитной организации Tierschutz Austria.

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Зооактивисты движения за права животных призывают местных жителей собирать обезсиленных птиц в коробки и приносить их в спасательные центры.

"Мы в разъездах. забираем пострадавших птиц, но количество обращений за помощью превышает наши возможности. Поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам", - сказали активисты.

Другие новости экологии

В Чернобыле "поймали" на фото редких краснокнижных птиц. На этот раз в заповеднике показали подорлика большого. Фото птиц, которые сделал Сергей Домашевский, появились на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в соцсети.

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