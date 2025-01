Жизнь сложная, но есть способы облегчить это бремя.

Жизнь сложная, но есть способы облегчить это бремя и взять все под контроль. Этому вопросу дзен-буддистский монах Шунмьо Масуно посвятил целую главу своей книги "How to Let Things Go", пишет СNBC.

Он дал четыре совета, как разумно использовать свою энергию и "немного облегчить жизнь".

Думайте позитивно как можно чаще

Возможно, трудно смотреть на вещи с положительной стороны, когда вы испытываете трудности и неудачи, но поможет ли тратить много времени на волнение? Этого не будет.

Часто лучшее, что можно сделать в сложных ситуациях, - это мыслить как можно позитивнее, чтобы вы могли найти лучшее решение. Люди естественно склонны к пессимизму, поэтому стоит напоминать себе, что даже самые трудные времена заканчиваются:

"Чем больше вы сможете смотреть на светлую сторону, тем меньше вы будете испытывать беспокойство и тем лучше пойдут дела".

Будьте уверены в собственных решениях

Хотя стоит быть открытым к мнениям других людей, вам следует избегать слишком большого веса тому, что скажут другие люди, считает Масуно.

"Все эти мысли могут сбить вас с толку и заставить вас переосмысливать вещи до такой степени, что вы не сможете решить, что вам делать. Имейте в виду, что вы являетесь главным героем своей собственной жизни, и любое решение, которое вы принимаете, должно быть решением, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно", - советует монах.

Помните, что и успехи, и неудачи уже в прошлом

Когда речь заходит о работе, это сочетание огромных достижений и падений. Важно помнить, что работа - это "живое существо", - говорит Масуно:

"Стоит напомнить себе, что и успехи, и неудачи уже в прошлом. Изменения - единственная константа. Если вы смотрите только на свои прошлые успехи, то можете пропустить будущие возможности, которые могут привести к еще большему успеху".

Умейте остановиться

Наше общество является гиперконкурентным, и победа является желанием, которое есть почти у каждого, говорит Масуно. Но "бывают моменты, когда лучше просто выйти с ринга".

"Хорошо иметь цели и идти к ним, но не слишком привязывайтесь к результату. Если вы сталкиваетесь с ситуациями, когда чувствуете себя униженными, - например, если кто-то другой получает повышение вместо вас, - не думайте о том, насколько это несправедливо. Посвятите свой боевой дух совершенствованию своих способностей, чтобы быть на равных с конкурентами", - советует Масуно.

