Специалисты советуют провести дома самотестирование, чтобы определить, есть ли проблемы с походкой.

Вы можете быть удивлены, узнав, что ваша походка является важным показателем общего состояния здоровья и самочувствия, пишет Parade.

В статье указывается, что такая простая вещь, как ходьба, может выявить потенциальные проблемы с нервной, опорно-двигательной или сердечно-сосудистой системами.

"Походка является важным показателем общего состояния здоровья. Она предоставляет нам очень ценную информацию об осознании безопасности, силе, равновесии, энергии, психическом благополучии и даже смертности", - рассказал специалист по силовой подготовке Джои Масри.

У пожилых людей, согласно известному исследованию 2011 года, проведенному Studenski et al., более быстрая походка была связана с лучшим выживанием по сравнению с более медленными ходоками.

"В общем, каждая модель походки рассказывает нам историю, которую можно использовать для определения областей, нуждающихся в улучшении", - отметил врач.

Издание пояснило, что наблюдение за скоростью, ритмом и характером движений во время ходьбы человека может помочь медицинскому специалисту на ранней стадии выявить потенциальные проблемы.

"Ваша походка - это ваш личный стиль ходьбы, и это не только то, что делают ваши ноги. Это весь процесс ходьбы, который включает суставы, мышцы, нервы и системы равновесия", - отметил врач Майкл Оуэнс.

Оказывается, что скорость, ритм, высота подъёма коленей, движение руками и даже способ движения тазом играют важную роль в здоровой походке.

"По сути, это целый танец от головы до ног", - пояснил сертифицированный ортопед Микель Дэниелс.

При детальном изучении ходьбы человека будет проведена не только визуальная оценка, но и компьютерный анализ для определения баланса, длины шага, интервала между шагами и симметрии обеих ног.

Если человек страдает диабетом, доктор Дэниелс будет искать точки давления, которые могут привести к образованию язв.

Директор физиотерапевтического центра Джеймс Гамрат отметил, что специалисты также часто наблюдают за движениями туловища и бедер при каждом шаге.

В материале отмечается, что важно распознать нарушения походки, поскольку это может быть первым признаком развития заболевания, которое требует лечения. Например, речь идет о проблемах с подвижностью суставов, равновесием или неврологических изменениях.

Походка и проблемы со здоровьем

Отмечается, что явными признаками того, что ваше тело компенсирует нарушения, являются шарканье, хромота, волочение ног, чрезмерный шаг или уменьшение амплитуды движений руками.

"Шаткая или неровная походка - это не только проблема ног; для некоторых людей это тревожный сигнал о риске падения, функциональном упадке и даже когнитивных изменениях", - заметил Дэниелс.

Следует помнить, что раннее выявление и принятие мер могут решить проблему, прежде чем она ухудшится.

Доктор Оуэнс отметил, что в определенных случаях проблему можно решить за счет выполнения определенных упражнений или же ношения ортопедических стелек. Он напомнил, что стопы являются "основой всей кинетической цепи", поэтому им может потребоваться немного дополнительной заботы.

Как проверить свою походку самостоятельно?

Оуэнс предлагает провести дома самотестирование, которое довольно просто выполнить. Он предлагает два варианта:

1. Походка на месте

Выполнять упражнение стоит перед зеркалом. Если ваше тело выглядит симметричным, ваша походка является нормальной. Но если одно из плеч или бедер больше размахивается или опускается в сторону, это не является нормальным.

2. Походка вперед

Следует поставить на телефоне видеозапись, как вы идете в направлении камеры. Ваши ноги должны ровно приземляться, а также должен быть равномерный ритм наступания на пятку, средней части стопы и отталкивания пальцами.

Эксперты также отметили, что одна из ваших туфель никогда не должна изнашиваться быстрее другой. Если же такое случается, они советуют обязательно обращаться к специалисту.

Также должны насторожить внезапные изменения в походке у себя или же у близких.

"Частые спотыкания или плохой баланс могут иметь неврологическую природу (инсульт, невропатия и т.д.). Широкая, похожая на пьяную походка может указывать на взаимодействие алкоголя или наркотиков, возможную токсичность лекарств и нарушение баланса", - пояснил Масри.

Издание отмечает, что это не весь перечень причин, почему походка может измениться. Если вы заметили какие-то изменения, следует обратиться к врачу.

