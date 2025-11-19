Оказывается, распространенное мнение, что надо ходить не менее 10000 шагов в день, - это миф.

На самом деле идея о том, что нужно ежедневно делать 10 000 шагов, не имеет никакой научной основы. Как пишет Inc.com, многочисленные исследования показали, что, безусловно, ходить больше - лучше, чем ходить меньше, однако не обязательно делать именно 10 000 шагов в день.

Новое исследование Гарвардской медицинской школы, опубликованное в Nature Medicine, рассмотрело влияние ходьбы не на общее состояние здоровья, а на поддержание остроты мозга с возрастом и пришло к интересным выводам.

Чтобы выяснить, как ходьба отражается на состоянии мозга, учёные проанализировали данные почти 300 взрослых в возрасте от 50 до 90 лет. В начале проекта все участники имели нормальную когнитивную функцию. Уровень их активности периодически отслеживался с помощью шагомера. Ученые также в течение 14 лет регулярно проводили когнитивные тесты.

Для выбранной группы из 172 участников регулярные ПЭТ-сканирования искали накопление белков в мозге, что указывает на болезнь Альцгеймера.

У участников, мозг которых в начале исследования не имел ранних признаков болезни Альцгеймера, количество пройденных шагов не имело большого значения. Эти люди сохраняли хорошие когнитивные функции в течение всего периода наблюдения за ними, независимо от того, сколько шагов они делали.

Но для участников, которые демонстрировали очень ранние признаки когнитивного спада в начале исследования, ходьба имела большое значение. Больше движения было связано с меньшим накоплением проблемных белков в мозге и меньшим количеством признаков когнитивного спада. При этом этим участникам не нужно было делать аж 10 000 шагов в день, чтобы заметить преимущества.

Оказалось, что всего 3000-5000 шагов в день замедляли умственный спад на три года, а 5000-7500 шагов в день замедляли этот процесс уже на семь лет. Выше этого уровня дополнительные шаги, похоже, не имели большого значения.

Помогают даже несложные упражнения

"Очень обнадеживающий вывод заключается в том, что даже несложные физические упражнения помогают", - прокомментировала исследовательница Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования Вай-Ин Венди Яу.

Как отметила биолог-психолог Иф Хогерворст, это не первое исследование, которое показало, что вполне посильная ходьба может существенно влиять на скорость старения мозга.

"Исследование, проведенное в Великобритании с участием 1139 человек старше 50 лет, показало, что те, кто был умеренно или высокоактивным, имели снижение риска деменции на 34-50 процентов при наблюдении в течение 8-10 лет. В более масштабном исследовании, проведенном в Великобритании, в течение семи лет наблюдали за 78 430 людьми с помощью акселерометров на запястье. Оно выявило снижение риска деменции на 25 процентов только при 3800 шагах ежедневно", - пояснила она.

Этот вывод актуален и для людей среднего возраста и всех, кто надеется сохранить острый мозг как можно дольше. Не стоит отчаиваться, если 10000 шагов это для вас непосильные. Вы можете ограничиться меньшим количеством ходьбы, ведь даже небольшие физические упражнения - это гораздо лучше, чем ничего.

Имеет значение, как и где ходить

В других исследованиях изучалось влияние способа ходьбы на здоровье. Так, учёные обнаружили, что замедление ходьбы для разговора или для того, чтобы полюбоваться видом, а затем ускорить темп на некоторое время, увеличивает пользу для здоровья. Также стоит обратить внимание на то, где вы гуляете.

"Прогулки на свежем воздухе, особенно на природе, могут быть особенно полезными для профилактики деменции - возможно, потому, что они улучшают настроение и сон, одновременно уменьшая изоляцию, все факторы риска деменции. Сочетание физической активности, естественного освещения и социального взаимодействия во время прогулок на свежем воздухе может создавать многочисленные защитные эффекты, которые дополняют друг друга", - отметила Хогерворст.

Ранее УНИАН писал, действительно ли 10 000 шагов в день помогут снизить давление. Ученые назвали несколько причин, почему ходьба положительно влияет на показатели артериального давления, в частности она, по их мнению, укрепляет сердце, поддерживает здоровье сосудов, помогает справиться со стрессом и контролировать вес.

