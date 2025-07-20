Мало кто знает об истории происхождения популярной фразы.

Древний Рим знаменит своим вкладом в мировую культуру и историю. Достижения в области архитектуры, инженерного дела, медицины, юриспруденции и многих других впечатляют и используются в современном мире. Однако некоторые законы повергают в шок. Узнайте, зачем собирали мочу в Древнем Риме и кто заставил горожан за нее платить.

Для чего использовали мочу в Древнем Риме

По данным историков и археологов, римляне старались за собой следить и поддерживать чистоту. Если не знаете, как в Древнем Риме ходили в туалет, то вас впечатлит уникальная система из прошлого - люди рассаживались на длинной скамье с отверстиями и "делали свои дела", а затем рабы собирали мочу и фекалии для других целей. Например, римляне выяснили, что человеческие экскременты - хорошее удобрение для грядок с растениями.

Моча в своем составе содержит несколько компонентов, два из которых - мочевина и бактерии. Под влиянием бактерий мочевина превращается в аммиак, у которого есть очень полезные чистящие свойства. Зная это, нетрудно догадаться, зачем собирали мочу в Древнем Риме - ее использовали в прачечных. Грязную одежду сначала замачивали в моче, потом посыпали золой и топтали ногами. Римляне считали, что такой процесс эффективно убирает жир, грязь, пыль и, в целом, неплохо очищает ткань.

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Кроме того, моча была нужна и кожевникам, чтобы смягчить шкуру убитых животных, и фармацевтам, которые добавляли бесценный ингредиент в составы для ополаскивания рта и некоторые лекарства. Таким образом, владельцы уборных быстро поняли, что владеют жидким золотом, и стали продавать мочу за деньги.

Зачем в Древнем Риме продавали мочу еще

Когда к власти пришел император Веспасиан, его прозвали человеком жестоким и алчным, однако не все было так просто. Он занял пост во время гражданских беспорядков и получил от предшественника не только рассыпающуюся империю, но и пустую казну. Для того чтобы уберечь Древний Рим от краха, Веспасиан начал увеличивать налоги и придумывать новые. Одним из них и стал налог на мочу.

Назывался он "vectigal urinae" и взимался за использование общественных уборных, в том числе за сбор мочи, которая была нужна для различных промышленных целей, в том числе, для отбеливания тканей и дубления кожи. Старший сын императора Тит не поддержал идею отца и, согласно легенде, однажды демонстративно бросил несколько монет в туалет. Император сам достал их оттуда, протер, дал понюхать сыну и спросил, чувствует ли он вонь. Тит ответил отрицательно и тогда Веспасиан произнес фразу, навеки оставшуюся в истории "pecunia non olet" (деньги не пахнут). Таким образом мудрый отец хотел показать сыну, что запах имеет только сама моча, а вот деньги, пополняемые казну - нет.

Справедливости ради, стоит заметить, что идея с налогом на мочу не была такой уж плохой. Благодаря ей императору удалось стабилизировать финансовое положение империи и даже сделать вклад в строительство Колизея.

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