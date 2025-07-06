Древние римляне обожали мыться, но делали это непривычным для современного человека способом.

Одним из главных достижений римской цивилизации стала система водоснабжения. Римляне научились строить акведуки протяженностью десятки, а то и сотни, километров. С их помощью кристально чистая вода из горных источников поступала в Рим и другие города.

Самым большим акведуком стал акведук Валента, построенный в IV веке н.э. в Константинополе. Вода через него текла по трубопроводам длиной в 240 км. Интересно, что та часть сооружения, которая находилась в городе, функционировала более 1 500 лет.

Узнайте, каковы были правила гигиены в Древнем Риме, как справляли нужду и что делали, если нужно было постирать вещи.

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Как мылись в Древнем Риме богатые и бедные

Для того чтобы понять, были ли люди в Древнем Риме чистоплотными, стоит вспомнить еще об одном изобретении - общественных банях (термах). Это были огромные помещения, где римляне могли не только мыться, но и беседовать, читать книги, да и просто проводить время. Правда, в основном, бани были доступны только богатым людям, бедняки могли попасть в термы только как служащие. Исключением стали, разве что, общественные бани Диоклетиана, построенные в 306 году н.э. - их за символическую плату мог посетить любой желающий.

В целом, ни у кого не возникало вопроса, как часто римляне моются, потому что все старались за собой следить. Даже люди с низким достатком пытались быть чистыми - натирались влажными тряпками или купались в реках. Однако в силу того, что вода в термах менялась редко, жителям Древнего Рима не удавалось избежать заражения кожными заболеваниями.

Было ли мыло в Древнем Риме и зубная паста

Мыла в знакомом современному человеку виде у древних римлян не было, зато они активно использовали разные масла, например, оливковое. Натирались им, а затем соскребали вместе с грязью с помощью специального скребка. Также были и другие варианты - люди, у которых по каким-либо причинам не было доступа к чистой воде, могли использовать песок или золу по аналогии с маслом. Вместо зубной пасты, которую сейчас можно купить в любом магазине, римляне делали порошок из измельченных костей, древесного угля и мела.

Были ли в Риме туалеты

С туалетами в Древнем Риме дела обстояли также неплохо - в городах устанавливали латрины. Они представляли собой помещения с длинными скамьями, под которыми текла вода. И не просто вода - а та самая, из термов, уже использованная при купании. Таким образом римляне научились использовать воду эффективно - сначала мылись в ней, а затем пускали грязную жидкость, чтобы смыть мочу, а вот фекалии собирали и использовали как удобрение. Занятно, что в туалетах не было ни дверей, ни перегородок - люди просто сидели рядом друг с другом.

Туалетной бумаги в Древнем Риме не было, вместо нее - тряпка на палке. Эту тряпку (или губку) окунали в воду с уксусом, чтобы продезинфицировать, потому что использование было многократным и коллективным. Увы, такой способ не помогал избавиться от аскарид и других глистов, поэтому люди часто заражались паразитами.

Как стирали в Древнем Риме одежду

Кроме купания в термах и посещения общественных туалетов, еще одним важным этапом личной гигиены была стирка одежды. То, как древние римляне стирали одежду, сейчас кажется диким, но на тот момент это был лучший вариант из возможных.

В Древнем Риме были построены специальные прачечные, которые назывались фуллониями, там белье и вещи отмывали от грязи с помощью мочевины и щелока. Это было необходимо, чтобы избавиться от вшей и других паразитов. С одной стороны, такой метод позволял хоть как-то продезинфицировать вещи, с другой - на одежде оставался специфический запах. К тому же, качественная стирка была доступна только богатым людям, из-за чего бедные страдали от насекомых.

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