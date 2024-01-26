"Сомалийские" пираты атакуют и захватывают большие и маленькие корабли.

У побережья Сомали увеличилось количество пиратов, атакующих большие и маленькие суда. Это произошло после того, как безопасность в Красном море была нарушена из-за атак боевиков-хуситов на торговые суда, сообщает агентство Bloomberg.

С ноября Сомали зафиксировала пять нападений на коммерческие суда у своего побережья. Это положило конец периоду стабильности, который побудил мировую судоходную отрасль в 2022 году деклассифицировать береговую линию Индийского океана как "зону высокого риска".

Недавние инциденты включали захват заложников в декабре на борту MV Ruen под флагом Мальты, после чего индийские, японские и испанские военные корабли спасли 18 членов экипажа. По данным Международного морского бюро, это был первый успешный угон судна у побережья Сомали с 2017 года.

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5 января индийский флот вновь отреагировал на инцидент с захватом борта MV Lila Norfolk под флагом Либерии, отправив военный корабль и вертолеты на помощь, однако пиратам удалось бежать.

По данным международной консалтинговой фирмы Crisis 24, которая специализируется на безопасности, помимо атак на большие корабли, за последние недели атакованы по меньшей мере пять малых иранских рыболовных судов.

Во всплеске пиратства обвиняют европейские военные корабли, покинувшие побережье Сомали, и вооруженные силы США, которые переключились на угрозу хуситов в Йемене. Контейнеровозы, которые будут плыть через Красное море к Суэцкому каналу и обратно, теперь добавляют недели к своим маршрутам, чтобы путешествовать вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки.

В прошлом году 28 082 судна прошли вдоль береговой линии Сомали. Совет грузоотправителей Восточной Африки предупредил, что продолжающаяся тенденция к пиратству может увеличить расходы для грузоотправителей и нарушить цепочки поставок.

Напряженность в Красном море

Группировка хуситов "Ансар Алла" фактически правит в Йемене с 2015 года, при этом ООН не признает легитимность их власти. Считается, что режим хуситов поддерживают Иран и "Хизболла", которые в войне ХАМАС против Израиля поддерживают террористическое объединение.

После начала войны Израиля и ХАМАС, йеменская группировка объявила, что будет атаковать любые суда, принадлежащие израильским компаниям или идущие под израильским флагом в Красном море.

Уже в начале декабря в Красном море со стороны хуситов подверглись нападению американский военный корабль и несколько коммерческих судов.

После ряда террористических захватов и атак на коммерческие суда, 12 января США совместно с Великобританией нанесли удары по целям йеменских уситов. После этого президент США Джо Байден подтвердил атаку на хуситов в Йемене.

Британский премьер-министр Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по объектам йеменских хуситов".

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