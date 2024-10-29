Такая длительная задержка снега не наблюдалась за всю 130-летнюю историю наблюдений.

В этом году знаменитый японский вулкан Фудзи еще не покрылся снегом, хотя обычно первые снегопады здесь происходят в начале октября. Это может быть следствием глобального потепления.

Как пишет Sky News, метеорологи отмечают, что это рекордно поздний срок для первых снегов для Фудзи - действующего вулкана, расположенного к юго-западу от Токио.

Суть в том, что упомянутый вулкан - самая высокая вершина в Японии, высота горы - 3776 метров. И, как правило, первый снег выпадает там уже в начале второго месяца осени.

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По данным синоптиков, такая длительная задержка снега не наблюдалась за всю 130-летнюю историю наблюдений. Ранее его рекордное отсутствие фиксировалось дважды 26 октября - в 1955 и 2016 годах. В прошлом году первый снег на самой высокой в Японии вершине выпал 5 октября.

Предполагается, что летняя жара, которая побила рекорды с 1898 года, вероятно, задержала снегопады. И это, по словам синоптиков, может быть связано с глобальным потеплением.

"На сегодня на самой высокой горе Японии все еще нет снега", - заявил синоптик местного метеорологического управления Ютака Кацута.

Фудзи - справка

Согласно открытым источникам, Фудзияма (Фудзи, Фудзисан) - действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота - 3776 м (пик Кенгамин, самая высокая точка в Японии). Сейчас вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707-1708 годах. Он находится в собственности синтоистского Великого храма Хонгу Сенген.

На вершине Фудзи расположены синтоистский храм, почтовое отделение и метеостанция. Окрестности горы входят в состав Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фудзи является самым популярным местом среди туристов. С 1 июля по 27 августа на горе работают центры спасения и многочисленные ямагои (горная хижина), где можно купить еду и напитки, а также отдохнуть на спальных полках. Поэтому этот период считается наиболее безопасным и удобным для восхождения. В остальное время вершина Фудзи покрыта толстым слоем снега. Ежегодно Фудзи посещают более 200 тысяч человек, 30% из которых иностранцы.

Последствия потепления

Ранее УНИАН писал, что украинские полярники сняли огромный айсберг, внутри которого - большое количество пресной воды. Бассейн внутри ледовой горы свидетельствует о негативных изменениях климата. Ученые доказали, что со временем скорость таяния ледников в Антарктике растет.

Соответственно, большее количество пресной воды попадает в Южный океан. Поскольку пресная вода отличается от соленой по плотности, то рост ее количества в океане может влиять даже на течения.

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