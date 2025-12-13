Для сторонников вечернего душа появилась хорошая новость: ведь принимать душ можно в темноте, и тогда он будет успокаивать и не мешать спокойно засыпать. Как пишет The Independent, в соцсетях разворачивается новый тренд: люди делятся опытом о темном душе.
Вместо того, чтобы купаться в светлой ванной вечером молодежь начала полностью выключать свет, когда принимает душ после 17:00.
"Это один из самых целебных опытов, которые я когда-либо имела. Душ в темноте звучит страшно и опасно, но поверьте, вы не сможете его оценить, пока не попробуете. Я только что пережила внетелесный опыт исцеления", - восторженно рассказала одна пользовательница TikTok.
По ощущению уюта и комфорта она сравнила его со спа-процедурами и медитацией.
Издание пообщалось с врачом и консультантом по медицине сна в Королевской больнице Бромптон Элли Хейр. По ее словам, принятие теплого душа или ванны перед сном может помочь улучшить качество сна и сократить время, необходимое для засыпания. Она добавила, что это, вероятно, связано с влиянием теплого душа на снижение температуры тела, что является ключевым сигналом для начала сна.
"Принятие душа в условиях тусклого освещения также может помочь сигнализировать организму, что время спать, поскольку тусклый свет является сигналом для высвобождения одного из ключевых гормонов сна - мелатонина", - сказала доктор.
И на этом преимущества не останавливаются. Также принятие душа в темноте или при тусклом освещении может способствовать расслаблению благодаря осознанному наслаждению этим опытом. Это действительно может помочь расслабиться и отключиться перед сном, что также может помочь людям легче заснуть. Особенно, если использовать эфирные масла или гели для душа с ароматом лаванды, включить спокойную музыку.
Безопасность важна
Стоит обратить внимание, что из ванной комнаты нужно убрать все опасные вещи. Исключить риск падения. К тому же эксперты советуют не полностью выключать свет, чтобы не оставаться в полной темноте. Можно зажечь свечу или включить альтернативный источник слабого освещения.
Польза утреннего и вечернего душа
Напомним, что дебаты о лучшем времени для душа продолжаются уже давно. Если вечером душ помогает смыть грязь, накопившуюся за день. То утренний также может помочь очистить кожу от микроостатков грязи, которые накапливают простыни.