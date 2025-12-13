Молодежь решает принимать вечерний душ в темной ванной комнате, чтобы расслабиться перед сном.

Для сторонников вечернего душа появилась хорошая новость: ведь принимать душ можно в темноте, и тогда он будет успокаивать и не мешать спокойно засыпать. Как пишет The Independent, в соцсетях разворачивается новый тренд: люди делятся опытом о темном душе.

Вместо того, чтобы купаться в светлой ванной вечером молодежь начала полностью выключать свет, когда принимает душ после 17:00.

"Это один из самых целебных опытов, которые я когда-либо имела. Душ в темноте звучит страшно и опасно, но поверьте, вы не сможете его оценить, пока не попробуете. Я только что пережила внетелесный опыт исцеления", - восторженно рассказала одна пользовательница TikTok.

Видео дня

По ощущению уюта и комфорта она сравнила его со спа-процедурами и медитацией.

Издание пообщалось с врачом и консультантом по медицине сна в Королевской больнице Бромптон Элли Хейр. По ее словам, принятие теплого душа или ванны перед сном может помочь улучшить качество сна и сократить время, необходимое для засыпания. Она добавила, что это, вероятно, связано с влиянием теплого душа на снижение температуры тела, что является ключевым сигналом для начала сна.

"Принятие душа в условиях тусклого освещения также может помочь сигнализировать организму, что время спать, поскольку тусклый свет является сигналом для высвобождения одного из ключевых гормонов сна - мелатонина", - сказала доктор.

И на этом преимущества не останавливаются. Также принятие душа в темноте или при тусклом освещении может способствовать расслаблению благодаря осознанному наслаждению этим опытом. Это действительно может помочь расслабиться и отключиться перед сном, что также может помочь людям легче заснуть. Особенно, если использовать эфирные масла или гели для душа с ароматом лаванды, включить спокойную музыку.

Безопасность важна

Стоит обратить внимание, что из ванной комнаты нужно убрать все опасные вещи. Исключить риск падения. К тому же эксперты советуют не полностью выключать свет, чтобы не оставаться в полной темноте. Можно зажечь свечу или включить альтернативный источник слабого освещения.

Польза утреннего и вечернего душа

Напомним, что дебаты о лучшем времени для душа продолжаются уже давно. Если вечером душ помогает смыть грязь, накопившуюся за день. То утренний также может помочь очистить кожу от микроостатков грязи, которые накапливают простыни.

Вас также могут заинтересовать новости: