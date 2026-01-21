Какие яблоки самые сладкие: эксперты назвали 2 сорта

Хотя Фуджи утвердились как самый сладкий из доступных сортов яблок, он не единственный, который можно найти в фруктовом отделе магазина.

Независимо от того, любите ли вы кислые, хрустящие или сочные яблоки, найдется сорт на любой вкус. Но больше всего поклонников у сладких яблок.

Это наводит на вопрос, какой же сорт яблок самый сладкий, пишет Thetakeout. Отмечается, что одним из самых сладких сортов яблок, которые можно купить сейчас в магазине, является Фуджи. Эти яблоки имеют чрезвычайно высокое содержание сахара - около 15–18 по шкале Брикс (для сравнения, большинство яблок имеют показатель от 12 до 14).

Широкая популярность яблок Фуджи обусловлена ​​их сладким вкусом и хрустящей, но сочной текстурой, сбалансированной легкой кислинкой.

Видео дня

Хотя Фуджи утвердились как самый сладкий из доступных сортов яблок, он не единственный, который можно найти в фруктовом отделе магазина. Издание отметило, что постоянно появляются новые улучшеные сорта яблок, и один из них - это Кику.

Эти яблоки были выведены в результате мутации яблони Фуджи и начали появляться на международном рынке всего несколько десятков лет назад. Этот сорт отличается исключительно сладким вкусом благодаря низкому содержанию кислоты и невероятно высокому уровню сахара, который легко может превышать 16 или 17 по шкале Брикс.

Издание отметило, что во многих странах Кику все еще очень трудно найти в продаже.

Другие новости о яблоках

Ранее УНИАН писал, что у шеф-поваров спросили о любимых яблоках и все они назвали один и тот же сорт. Этот сорт яблок относительно новый и поступил в коммерческую продажу только в 1997 году.

Речь идет о сорте яблок Хани-Крисп, который вывели американские селекционеры. Этот сорт быстро завоевал мировую полуярность у любителей фруктов и шеф-поваров.

Вас також можуть зацікавити новини: