Эксперт поделилась простым лайфхаком.

Морская вода не пригодна для питья, опресняют ее в промышленных масштабах с помощью специальных установок, потому что это очень сложный технологически процесс. Доцент кафедры аналитической химии Химического факультета КНУ им. Т. Шевченко Марина Зуй в комментарии УНИАН рассказала, можно ли сделать морскую воду безопасной для питья дома.

Почему не рекомендуется пить морскую воду

Прежде всего, эксперт объяснила, можно ли пить морскую воду. Марина Зуй говорит, что в морской воде суммарно минимум 15-30 граммов, а иногда и больше, неорганических солей на один литр - это общая минерализация морской воды. А общая минерализация пресной воды - не более, чем 1 грамм на литр. Люди не могут пить морскую воду, она вредна для организма. К примеру, в морской воде минимум в 100 раз больше бромида, чем в пресной. Причина, почему не рекомендуется пить морскую воду, заключается, в том числе, в том, что бромид используют в успокаивающих лекарственных препаратах. В больших количествах и бромид, и бром вредны для организма.

Как опреснить морскую воду в домашних условиях и в походе

Марина Зуй предупреждает, что самостоятельно в домашних условиях почти невозможно опреснить морскую воду, поскольку для этого нужна специальная дорогостоящая установка, которая просто не поместится на кухне. Фильтры или сорбенты помогут лишь частично, ведь полностью опреснить морскую воду ими не возможно.

Но есть простой метод, которым можно воспользоваться дома - поставьте морскую воду в морозилку и дождитесь момента, когда жидкость частично замерзнет. В первую очередь кристаллизуется именно чистая вода. Важно "схватить" момент, когда вода не полностью замерзнет. А вот в виде жидкости останется концентрированный раствор солей. Именно таким образом можно провести опреснение воды в домашних условиях.

Другой лайфхак, который подсказала эксперт, касается того, как опреснить морскую воду в походных условиях. Марина Зуй говорит, что для этого нужно ее вскипятить в сосуде, который можно герметично закрыть крышкой. Таким образом произойдет процесс дистилляции - чистая вода испарится, а затем пар снова превратится в чистую воду и осядет на нижней части крышки. Дистиллированную воду можно слить в какой-то сосуд. Понятно, что при обоих вариантах опреснения воды количество пресной воды будет очень маленьким - напиться будет трудно.

Как превратить морскую воду в питьевую в промышленных масштабах

По словам эксперта, в промышленных масштабах морскую воду опресняют специальными установками, которые производят ряд стран, в частности ОАЭ, Финляндия и Германия. В промышленных масштабах существует два основных типа методов, которые используют для опреснения.

Первый тип методов - термический. Морскую воду постепенно перегоняют через различные камеры, которые соединены между собой, она быстро кипятится, а затем постепенно охлаждается, и конденсируется уже чистая вода. Таким методом начали пользоваться еще в 1950-х годах. Опреснение воды термическими методами достаточно дорогостоящее - нужно много энергии, а также из-за высокой концентрации соли происходит коррозия, и быстро портятся трубы и приборы.

Второй тип методов - мембранные технологии, так называемый обратный осмос. Этот тип методов сейчас самый распространенный. Для опреснения воды используют полупроницаемую полимерную мембрану. Полупроницаемыми называют мембраны, которые могут пропускать молекулы одного вещества, а другого - не пропускать.

При прямом осмосе чистая вода проникает через мембрану в сторону морской без затрат энергии. А вот во время обратного осмоса все наоборот - движение молекул воды через мембрану происходит от раствора морской воды к пресной воде, очищается от солей и попадает в резервуар с пресной водой. Чтобы процесс опреснения морской воды состоялся, нужны энергия и давление. Установки обратного осмоса достаточно сложные и недешевые.

На сегодня до 70% всей опресненной воды, производимой в мире, получено с помощью технологии обратного осмоса.

Есть еще и другие промышленные методы опреснения воды, в частности, мембранная дистилляция. Воду доводят до кипения, пар проходит через мембрану, а затем конденсируется чистая вода.

Марина Зуй говорит, что действительно хорошо очищенная морская вода будет как обычная дистиллированная питьевая вода, ее можно пить, но в ней вообще не будет солей. Отсутствие солей в воде - это нехорошо для человека, поскольку некоторые из них мы должны постоянно потреблять для нормального функционирования нашего организма. К примеру, в сутки человеку нужно минимум около 1 грамма натрия, калия и кальция. Поэтому нельзя пить только дистиллированную воду, а нужно дополнительно употреблять минеральную воду, которая содержит соли.

справка Марина Зуй Доцент кафедры аналитической химии Химического факультета КНУ им. Марина Зуй училась в КНУ им. Т. Шевченко на химическом факультете. В 1982 году стала выпускницей-специалистом, затем пошла в аспирантуру, а в январе 1988-го защитила кандидатскую диссертацию. Занимала различные должности на химическом факультете - была младшим научным сотрудником, затем стала научным сотрудником, а позже заняла должность ассистента кафедры аналитической химии. С июля 2023 года является доцентом этой кафедры. Под руководством Марины Зуй защищено три диссертации. Ученая - автор ряда учебников и научных публикаций.

