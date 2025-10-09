Эксперты отмечают, что эти виды семян имеют разные полезные свойства для здоровья.

Как тыквенные семечки, так и чиа являются прекрасным дополнением рациона. В то же время, они имеют различные полезные свойства для здоровья, пишет very well health.

Указывается, что в тыквенных семечках содержится больше белка, тогда как в чиа - клетчатки.

"Семена тыквы содержат больше белка, чем семена чиа, тогда как семена чиа содержат в пять раз больше клетчатки", - рассказала диетолог Алисса Рамси.

Поэтому, если человек хочет добавить больше клетчатки в свой рацион, тогда следует выбирать семена чиа.

"Клетчатка в семенах чиа помогает чувствовать сытость, улучшает работу пищеварительной системы и способствует сбалансированию уровня сахара в крови", - отметила Рамси.

Более того, чиа является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, уменьшению воспалительных процессов и улучшению работы мозга.

Также в нем больше кальция, чем в тыквенных семечках. Издание напоминает, что как показали результаты исследования, кальций является чрезвычайно важным для здоровья костей и помогает поддерживать прочность и гибкость тканей.

"Семена тыквы содержат больше белка, а также немного больше магния, чем семена чиа: примерно 150 миллиграммов против 110 миллиграммов на 28 г", - поделилась доцент кафедры клинических и профилактических услуг по питанию в Школе медицинских профессий Рутгерского университета Стефани Джонсон.

Поэтому, согласно исследованию, добавление белка в рацион помогает организму восстанавливаться на клеточном уровне.

Как показывают результаты еще одного исследования, магний поддерживает работу нервной и мышечной систем, а также играет важную роль в регулировании артериального давления и контроля уровня глюкозы в крови.

Примечательно, что в семенах чиа и тыквенных семенах содержится примерно одинаковое количество цинка и железа.

Поэтому, эксперты советуют, если вы хотите добавить в свой рацион семена и выбираете между тыквенными и чиа, тогда стоит обратить внимание на состояние здоровья и какие показатели вы хотите улучшить.

"Семена чиа прекрасно способствуют контролю гликемии и здоровью сердечно-сосудистой системы, костей и пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки и омега-3. Тыквенные семечки особенно ценны благодаря содержанию белка, минералов, полезны для здоровья простаты, улучшает качество сна и иммунитет", - поделилась Джонсон.

