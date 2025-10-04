Чиа богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, белком, витаминами.

Семена чиа богаты многими незаменимыми элементами и минералами, и добавление их в рацион может принести организму огромную пользу. Однако, как пишет Independent, важно знать некоторые важные нюансы при их употреблении.

Диетолог Валентина Картаго отмечает, что добавление чиа в блюда — это простой и быстрый способ увеличить их питательную ценность. По словам Картаго, семена чиа являются источником клетчатки, омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, белка, витаминов и минералов. Так, 100 г чиа обеспечат ваш организм 17 г белка, 34,4 г клетчатки, 63,9% линоленовой кислоты (полиненасыщенной омега-3 жирной кислоты), 335 мг магния, 631 мг кальция, 8,83 мг витамина B3 и 27 мкг кофейной кислоты (природного антиоксиданта).

Исследования показывают, что благодаря содержанию питательных веществ семена чиа полезны для здоровья, например, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также способствуют здоровью пищеварительного тракта. Чиа также является отличным источником биодоступных аминокислот.

Врач-косметолог, доктор медицинских наук Саймон Оуриан добавляет, что жирные кислоты омега-3 в чиа помогают уменьшить воспаление, снять раздражение и сделать кожу более гладкой и увлажненной. Эти семена также богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, способствуя более яркому и молодому сиянию кожи.

Картаго добавляет, что, эти семена становятся желеобразными в жидкости, поэтому они могут способствовать разжижению стула, способствуя регулярному стулу, что крайне важно для тех, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний, таких как запоры.

Нюансы при употреблении

Важно знать несколько вещей о семенах чиа, прежде чем начать добавлять их в каждый приём пищи.

Эти семена мелкие в сухом виде, но они естественным образом разбухают при контакте с водой. Это означает, что употребление их в сухом виде может привести к их разбуханию в желудке и вздутию живота. Также высокое содержание клетчатки также может повлиять на работу кишечника, если вы не привыкли к такому количеству клетчатки.

"Из-за их способности быстро разбухать после впитывания жидкости рекомендуется употреблять семена чиа, замоченные в жидкой или влажной пище, например, в йогурте или овсянке, а не в сухом виде, особенно если у вас проблемы с глотанием (дисфагия)", – говорит Картаго.

Доктор Оуриан советует начать с небольшого количества — 1–2 чайных ложки — и корректировать по своему вкусу. Если вы чувствительны к текстуре, замочите семена чиа в жидкости, например, в миндальном молоке или йогурте, на 10–15 минут перед смешиванием.

