Астрофизик из Канады смело заявил, что никакой темной материи не существует

Он считает, что космические законы не зависят от сил, которые находятся за пределами видимого.

Канадский астрофизик из Университета Оттавы Раджендра Гупта предложил новую модель Вселенной, которая сводит темную материю к "космической иллюзии". Есть ли в его предложении реальные данные, разбирался автор сайта The Debrief Райан Вейлен.

Ученые давно признают тот факт, что Вселенной управляют силы, находящиеся за пределами видимости. Они считают, что темная материя удерживает галактики вместе с помощью дополнительной гравитации, а темная энергия управляет расширением Вселенной. Вместо этого Гупта предполагает, что основные законы природы могут меняться со старением Вселенной.

Теперь Гупта пишет, что поиски неуловимой темной материи, которая может составлять до 95% известной Вселенной, что темная материя может быть воображаемой конструкцией, созданной для объяснения данных, которые на самом деле отражают ослабление природных сил по мере старения Вселенной.

В основе гипотезы Гупты, как пишет сайт The Brighter Side, лежит идея о том, что константы Вселенной, такие как скорость света или сила гравитации, не обязательно будут оставаться абсолютными вечно. Вместо этого они могут очень медленно меняться, поскольку Вселенная меняется и стареет со временем. Если это так, то это медленное изменение основных законов физики потенциально может привести к эффектам, очень похожим на темную материю и темную энергию.

"Суть аргумента Гупты заключается в том, что интенсивность природных сил медленно уменьшается со временем и расстоянием. Поэтому это ослабление объясняет расширение Вселенной и галактическую эволюцию", - пишет автор.

В своей статье Гупта объяснил, что силы Вселенной ослабевают по мере ее расширения. И это создает впечатление, что существует таинственный толчок, который заставляет Вселенную расширяться быстрее.

"Однако на галактическом уровне и в масштабе скоплений галактик вариация этих сил в их гравитационно ограниченном пространстве приводит к дополнительной гравитации (которая считается следствием темной материи). Но это могут быть лишь иллюзии, возникающие вследствие эволюции констант, определяющих силу сил", - приводится цитата из статьи ученого.

Он считает, что новый подход объясняет то, что мы видим во Вселенной, включая вращение и скопления галактик, искривление света вокруг массивных объектов, без необходимости представлять, что там что-то скрывается.

Кроме этого, он пишет, что возраст Вселенной может быть гораздо больше, чем принято считать - 26,7 миллиарда лет вместо 13,8 миллиарда лет. Это промежуток, считает ученый, объясняет создание и развитие Галактик.

Однако журналист утверждает, что большинство ученых не считают работу Гупты жизнеспособной альтернативой стандартной модели. А его выводы называют неубедительными. Известный ученый, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего и ведущий подкаста Into the Impossible Брайан Китинг сказал, что Гупта лишь пытается переосмыслить старые данные, не приводя новых.

Напомним, что это далеко не первая теория, которая пытается изменить основные представления о Вселенной. Ранее ученые предположили, что темная материя может состоять из черных дыр, которые образовались во время перехода от последнего сжатия к текущей фазе расширения, которая произошла перед Большим взрывом. Ученые исследовали сценарий, по которому темная материя состоит из первоначальных черных дыр, образованных в результате колебаний плотности во время последней фазы сжатия Вселенной.

