Звезда 'МастерШеф' Мартыновская сделала заявление после скандала с жутким признанием

Кулинар объяснила свои слова об издевательствах над животными в детстве.

Украинская шеф-повар и судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская попала в громкий скандал после публичного признания в жестоком обращении с животными в детстве. В сети продолжают обсуждать ее циничное заявление, а сама кулинар уже успела оправдаться.

Так, в интервью ведущей Маше Ефросининой Мартыновская с улыбкой на лице рассказала, как в детстве издевалась над котами.

"Я висела на заборах или на деревьях вниз головой. Бросала кошек через крышу и бежала их ловить, и привязывала петарды к хвостам кошачьим. Была настоящим сорванцом", - сказала она.

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Примечательно, что в данном заявлении ничего зазорного не увидела и ведущая, которая смеялась на фоне.

Вместе с тем, данный фрагмент интервью моментально разлетелся в сети. Пользователи массово осудили повара. На слова Мартыновской отреагировали и в организации по защите животных UAnimals.

"Учитывая срок давности, о юридической ответственности в этом случае речь не идет. Но мы хотим подчеркнуть для всех, в том числе для лидеров мнений: жестокость недопустима в любом возрасте и ни при каких обстоятельствах не может быть частью теплых ностальгических воспоминаний. Популярность - это, прежде всего, ответственность за сообщения, которые вы транслируете. Когда многомиллионная аудитория, среди которой есть и дети, и взрослые, слышит подобные истории в таком контексте, это может нормализовать жестокость. Кто-то может воспринять это как нечто допустимое или веселое. Но насилие над животными - не детские выходки. Задача взрослых - воспитывать в детях гуманность. А жестокость, если вы уже и совершали ее в детстве, следует переосмыслить, а не делать теплым воспоминанием", - говорится в заявлении.

После шквала критики Ольга Мартыновская вышла на связь с оправдательным заявлением.

По ее словам, во время интервью она якобы "смешала собственные воспоминания с глупыми детскими представлениями о сорвиголове".

"Я не описывала собственный поступок в отношении животных. А очень неудачно пыталась объяснить, почему в детстве меня воспринимали как хулиганку, и смешала собственные воспоминания с глупыми детскими представлениями о том, как выглядит "сорвиголова". В результате это прозвучало как моя личная история. И ответственность за это полностью на мне. Но есть еще более важное. Несмотря на то, что говорила не о собственном детском поступке, я не осознала, как это будет звучать из уст уже взрослого и публичного человека. Я не осознала, что моя интонация, мои формулировки и сама подача могут создать впечатление, будто жестокость к животным это нечто, о чем можно вспоминать легко, без должной оценки и нормализовать подобное. И именно это я считаю своей наибольшей ошибкой", - написала она в Instagram.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Ольга Мартыновская рассекретила, сколько зарабатывает и тратит во время войны.

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