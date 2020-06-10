В Новой Зеландии выпустили рекламу, в которой голые порноактеры приходят к школьнику (видео)

Порноактеры пришли к школьнику, чтобы объяснить ему, как просмотр порнографии формирует у подростков искаженное представление о сексе.

Власти Новой Зеландии запустили социальную рекламу, в которой голые порноактеры приходят к школьнику, чтобы объяснить ему, как просмотр порнографии формирует у подростков искаженное представление о сексе.

Проект под названием Keep It Real Online вышел в формате коротких видеороликов.

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На специальном портале собраны советы о том, как защитить детей от опасностей диджитал-среды - кибербуллинга, общения с незнакомцами, шокирующего контента, а также формирования искаженного представления о сексе из-за просмотра порнографии.

В одном из видеороликов порнозвезды приходят в дом к женщине, чей ребенок только что смотрел порнографию. Актеры объясняют матери, что ей стоит поговорить с мальчиком и рассказать ему о том, как должны строиться сексуальные отношения в реальной жизни. Шокированная женщина выдыхает и поворачивается к сыну: «Хорошо, похоже, настало время поговорить с тобой о том, чем отличается то, что ты видишь онлайн, и реальными отношениями. Без осуждения».

Другие сюжеты посвящены общению с незнакомцами, шокирующему контенту в интернете, а также кибербуллингу.

Как сообщал УНИАН, просмотр порно не только не вредит женщинам, но и помогает им улучшить сексуальную жизнь, выяснили ученые.

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