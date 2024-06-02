Во время онлайн-общения очень легко ошибиться.

Иногда текстовые сообщения легко неправильно понять. Часто это приводит к тому, что получатель неправильно толкует смысл сообщения из-за пунктуации. По словам соавтора книги "Этикет Эмили Пост: Юбилейное издание" Дэниела Пост Сэннинга, именно точки могут менять тон текста, передает CNBC.

"Разница между тем, что кто-то говорит "Смешно!" и "Очень смешно", является драматической с точки зрения того, как это будет интерпретировано", - объясняет Сеннинг.

Однако когда речь идет о восклицательных знаках, то здесь стоит быть осторожными.

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"Люди более свободно используют восклицательные знаки и эмодзи в тексте. Точки могут добавить тона враждебности к коротким сообщениям", - говорит эксперт.

По его словам, не нужно ставить точку в конце "ответа из одного-двух слов".

Однако если вы хотите сообщить, что вопрос действительно является серьезным, тогда можно использовать точку. Также есть еще один инструмент, который следует использовать умеренно, речь идет о юморе, ведь тон, который невозможно передать текстом, имеет решающее значение для его правильной интерпретации.

"Очень трудно писать смешно", - отметил Сеннинг.

Поэтому прежде чем отправлять шутку, эксперт советует спросить себя: "Достаточно ли налажены эти отношения, или я должен хорошо их знать, чтобы она пришлась по душе?".

В то же время восклицательные знаки можно использовать достаточно свободно.

"Стоит знать, что люди свободнее используют восклицательные знаки и эмодзи в тексте. Это способ показать энтузиазм, и он не указывает на чрезмерную увлеченность объяснением. Их можно использовать, чтобы изменить тон на позитивный", - подчеркнул Сеннинг.

Другие советы по этикету

Ранее эксперт по этикету Джамиля Мусаева рассказала о фразе №1, которая поможет правильно закончить любой разговор. По ее словам, лучшим способом завершить разговор являются слова: "Спасибо за ваше время".

Также языковед Александр Авраменко рассказал, с какого возраста нужно обращаться к человеку на "Вы".

"Специалисты по этикету общения советуют обращаться на "вы" к чужим детям с 14-16 лет", - подчеркнул он.

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