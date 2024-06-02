В Telegram после обновления появилась главная функция соцсетей

Ранее использование хэштегов было ограничено определенным каналом или конкретным чатом. Теперь это поменялось.

Разработчики Telegram выпустили большое обновление мессенджера для Android и iOS. Апдейт содержит пару интересных улучшений, включая анонсированный ранее глобальный поиск по хештегам.

Хэштеги – одна из главных фишек соцсетей на заре их появления. Теперь при нажатии на них в каком-то канале Telegram вы увидите не только поиск по всем похожим тегам канала, но и глобальный в других публичных каналах. В личных сообщениях искаться тег не будет.

Вполне возможно, что со временем в мессенджере Павла Дурова появится и что-то вроде трендовых тем, как в Х/Twitter.

Видео дня

Среди других нововведений: анимированные эффекты в сообщениях и подписи над картинками и видео, сворачиваемые цитаты и быстрые команды для номеров. Полный список нововведений представлен в блоге мессенджера.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store.

В предыдущем большом обновлении в Telegram появились рекомендованные каналы и дни рождения. А на днях Microsoft встроила своего ИИ-помощника Copilot прямо в мессенджер: он предназначен для выполнения разнообразных задач и ответов на вопросы пользователей непосредственно в приложении.

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