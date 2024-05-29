Удачно подобранная заключительная фраза часто имеет большее влияние, чем вступительная фраза, потому что является последней мыслью, которую ваши собеседники вынесут из разговора с вами.

Вы наверняка слышали о важности первого впечатления. Однако эксперт по этикету Джамиля Мусаева, считает, что окончательное впечатление, которое вы производите во время взаимодействия с человеком, не менее важно.

"Люди склонны запоминать первое и последнее, что вы сказали, поэтому ваши заключительные слова могут существенно повлиять на то, как они будут воспринимать все взаимодействие - или улучшить впечатление, или ухудшить", - рассказала она изданию Parade.

Найти слова, чтобы завершить разговор, может быть довольно сложно. Однако Мусаева поделилась своими советами, как правильно закончить любой разговор.

Видео дня

Лучшая фраза для завершения разговора

Лучший способ завершить разговор, по мнению эксперта по этикету, - сказать: "Спасибо за ваше время".

Далее она предлагает сделать комплимент о том, что вам понравилось во время общения.

"Например, вы можете сказать: "Большое спасибо за то, что вы были замечательным слушателем. Мне очень понравилось делиться с вами своей историей. Надеюсь увидеть вас снова", - говорит Мусаева.

Она также советует всегда давать очень короткое объяснение своего ухода, например, необходимость встретиться с коллегой, пойти домой или ответить на деловой звонок. Это покажет человеку, что вы уходите не потому, что он вам надоел, а потому, что у вас есть другие дела.

Эксперт также предлагает три другие замечательные фразы для завершения разговора

1. "Мне нужно догнать коллегу до окончания мероприятия, но мне очень понравился наш разговор".

Эта фраза короткая, но все же предлагает объяснение.

2. "Спасибо, что поделились со мной своими мыслями о Х".

Эта фраза показывает, что вы слушали и вам не безразлично, что собеседник говорит.

3. "Мне очень понравился ваш взгляд на проблему Х".

Похвалить собеседника за то, что он внес свой вклад в разговор, также поможет вам произвести на него сильное и долговременное впечатление.

Слова, которые вы используете, важны, но тело также рассказывает историю

Часто, когда человек пытается уйти, Мусаева замечает, что он начинает отворачиваться от собеседника.

"Когда прощаетесь, оставайтесь в пространстве собеседника, пока полностью не уйдете", - рекомендует Мусаева.

Что нельзя делать, завершая разговор

Хотя завершить разговор, назвав причину своего ухода, - хорошая идея, Мусаева предостерегает, что не стоит с этим перебарщивать.

"Никогда, никогда не заканчивайте разговор, намекая на то, что кто-то другой важнее", - говорит она. Например, говоря: "О, [имя] только что приехал. Мне надо его застать".

Это может заставить человека, с которым вы разговариваете, почувствовать себя недооцененным.

Вместо этого лучше скажите что-то вроде: "Было приятно с вами пообщаться, но я не хочу отнимать ваше время. Я собираюсь пообщаться с другим коллегой". Такой подход является уважительным и признает важность собеседника, не умаляя его ценности.

Психологи назвали три фразы, которые подчеркивают вашу уверенность и безопасность. Это: "Я могу справиться с тем, что случается на моем пути", "Нет" и "Мне нужно время".

Вас также могут заинтересовать новости: