Сейчас ему угрожает чрезмерное внимание туристов.

На юге Чили растет патагонский кипарис, известный как Алерсе Миленарио, которому может быть до 5000 лет. Если его возраст будет подтвержден текущими исследованиями, он обеспечит себе место среди старейших живых деревьев на Земле, пишет Forbes.

Дерево настолько старое, что его древнейшие кольца образовались в то время, когда мамонты еще бродили по Сибири. Кипарис, известный как Алерсе Миленарио ("тысячелетняя лиственница") или Гран Абуэло ("прадед"), выдержал извержения вулканов, циклы оледенения, колониальную вырубку лесов и изменение климата. Он живет дольше, чем сама человеческая цивилизация, зафиксированная по данным наблюдений. И несмотря на все, он продолжает расти.

Патагонский кипарис (Fitzroya cupressoides) растет в прохладных, влажных лесах Чили и Аргентины. Он является родственником секвой, которые известны тем, что возвышаются более 60 метров в высоту и живут тысячи лет.

Почему эти деревья живут так долго

Деревья-долгожители имеют три важные черты, которые позволяют им пережить своих аналогов. Это исключительная устойчивость к гниению. Их древесина содержит натуральные химические вещества, которые замедляют процесс гниения, а также отпугивают насекомых. У Fitzroya cupressoides эта богатая смолой сердцевина древесины настолько прочна, что срубленные куски, как известно, выживают веками - даже если их оставить в морской воде.

Второе - это стабильный, прохладный климат. Умеренные тропические леса Чили и Аргентины являются одними из самых стабильных на Земле. В свою очередь, они предлагают кипарисам, таким как Алерсе Миленарио, достаточное количество влаги и мало гроз.

Кроме того, дереву помогает медленный рост. Деревья, которые растут медленно, дают гораздо более плотную древесину, чем те, которые растут быстрее. Эта плотная древесина, в свою очередь, становится почти похожей на доспехи.

А патагонский кипарис имеет и дополнительное преимущество: изоляцию. Значительная часть леса, где растут древнейшие особи, является отдаленной, крутой и исторически труднодоступной для людей.

Как определить возраст дерева

Возраст деревьев обычно измеряют с помощью керна - тонкой, как карандаш, трубки, которую высверливают в стволе, чтобы подсчитать количество годовых колец. Однако Гран Абуэло настолько массивно, что его ядро недоступно; даже самые совершенные сверла не могут добраться до центра.

Учитывая это препятствие, исследователи начали объединять несколько частичных кернов, фрагментированные образцы из опавших ветвей и модели скорости роста. Эти ресурсы, по сравнению с подобными деревьями, в конце концов позволили оценить его возраст. Текущие анализы показывают возраст от 4000 до более 5300 лет, что делает его претендентом на звание старейшего дерева в мире.

Современные угрозы для древнего великана

Сегодня, как ни парадоксально, самой большой угрозой для этого древнего кипариса является огромный интерес, который вызвал его возраст. Некогда уединенная местность привлекает туристов. Таким образом, увеличение пешеходного движения все больше уплотняет почву вокруг корней дерева, а также повреждает и без того хрупкую лесную подстилку.

Сейчас охранники парка ежедневно следят за этой территорией. Ученые призывают общественность полюбоваться деревом издалека, чтобы убедиться, что то, что пережило пять ледниковых периодов, не погибнет из-за человеческого любопытства.

В конце концов, это не первый случай, когда историческое дерево было срублено из-за человеческой деятельности/некомпетентности. Знаменитое дерево Тенере прожило сотни лет в центре пустыни Сахара, прежде чем, вероятно, его сбил и опрокинул пьяный водитель в пустыне.

Старейшее животное на Земле

Напомним, что по мнению ученых старейшими животными на планете могут быть гренландские акулы. Анализ показал, что некоторым особям уже исполнилось 400-500 лет. Ученые считают, что так долго жить им помогает медленный метаболизм и постоянный холод окружающей среды.

