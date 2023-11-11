Знаменитое итальянское ризотто будет иметь непревзойденный вкус, если его приготовить как Гордон Рамзи.

Итальянское ризотто - одно из "самых любимых" блюд знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи. Часто именно этим блюдом Гордон пугает участников знаменитого ток-шоу "Адская кухня", заставляя готовить сложный рецепт на ужин.

Как комментировал один из участников шоу ресторатор Джейсон Сантос (он участвовал в 7 сезоне), рецепт Гордона "переворачивает" все ваши знания о кулинарии. Подробный рецепт деликатеса опубликовало издание Express.

Ингредиенты на ризотто с грибами Гордона Рамзи

Для приготовления грибного бульона нам понадобится:

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250 граммов шампиньонов, почищенных и грубо нарезанных;

1 морковь, крупно нарезанная;

1 желтая луковица, крупно нарезанная;

3 зубчика чеснока, раздавленные;

где-то 30 граммов сушеных грибов, можно взять белые;

поваренная соль (большого помола);

оливковое масло;

На ризотто из ячменя понадобится:

2 столовые ложки несоленого сливочного масла;

1 лук-шалот, мелко нарезанный;

1 лук-порей - белую и светло-зеленую части следует тонко нарезать полумесяцами и промыть;

450 граммов грибов шиитаке. Обрежьте концы и нарежьте тонкими ломтиками вместе со шляпкой;

2 веточки тимьяна;

1 чашка ячменя;

поваренная соль;

одна вторая бокала белого вина;

60 граммов трюфельного сыра. Нарезать мелкими кубиками или натереть;

цедра из 1 лимона.

Готовим грибной бульон: в большую кастрюлю с толстым дном наливаем небольшое количество оливкового масла, ставим на средний огонь. Добавляем свежие грибы, морковь, лук, чеснок и небольшую щепотку соли. Тушим все вместе примерно 10-15 минут, часто помешиваем, чтобы ничего не подгорело.

Далее добавляем сушеные грибы. Вливаем 10 стаканов воды и доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь до среднего и оставляем вариться минимум на 30 минут.

Снимаем кастрюлю с огня и процеживаем бульон. Нажимаем на овощи, чтобы вышло как можно больше жидкости. Вынимаем овощи и откладываем в сторону. Процеженный бульон снова ставим на очень медленный огонь. Нам нужно, чтобы он оставался теплым, пока вы готовите ризотто.

Готовим ризотто: надо растопить сливочное масло на среднем огне. Добавляем к нему на сковороду лук-шалот, лук-порей и щепотку соли. Обжариваем 3-5 минут, до мягкости.

Добавьте грибы и тимьян и продолжайте готовить, периодически помешивая. Почти финал - добавляем ячмень, небольшую щепотку соли и даем поджариться в течение 1-2 минут.

Приправляем блюдо белым вином, чтобы уменьшить температуру и соскрести пригоревшие кусочки со дна сковороды. Готовим блюдо еще несколько минут, пока большая часть жидкости не испарится. Уменьшаем огонь до среднего и вливаем грибной бульон в блюдо. Можно взять для этого половник.

Следует вливать бульон постепенно: часто помешиваем после каждого добавления, нужно, чтобы большую часть жидкости вобрал в себя ячмень. Это займет примерно 30-40 минут. Ждем, пока ячмень станет мягким.

Завершение ризотто: снимаем блюдо с огня, добавляем к нему трюфельный сыр и лимонную цедру в пропорциях на ваш вкус.

Рецепт шоколадного печенья от Джейми Оливера

Есть еще один интересный рецепт от известного шеф-повара Британии Джейми Оливера. На сладкой стол после ризотто можно подать его знаменитое шоколадное печенье, которое можно испечь за каких-то 12-20 минут. Ингредиенты простые, за основу берем сахарную пудру, муку и разломанные кусочки шоколада. Смотри здесь супер легкий рецепт для новичка.

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