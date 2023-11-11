Испечь вкусное шоколадное печенье самостоятельно и без труда можно дома за 20 минут.

Вкусное шоколадное печенье можно легко сделать дома - это гораздо интереснее и полезнее, чем купить непонятно что в магазине. Топ-повар Британии Джейми Оливер утверждает, что такие сладости к чаю под силу испечь даже "профанам" в искусстве кулинарии.

Обычно осенью и зимой многие люди чаще употребляют горячие напитки. Но такие посиделки "грешно" устраивать хотя бы без кусочка сладкого. Легкий рецепт печенья от Джейми Оливера опубликовал Express.

"Вы не превзойдете это домашнее печенье. Оно мягкое, легко жуется, вкусное и очень простое в приготовлении", - утверждает кулинар.

Что берем, чтобы наколдовать вкусные печеньки:

100 г несоленого сливочного масла, слегка размягченного;

125 г сахарной пудры золотистого цвета;

одно большое куриное яйцо;

одна вторая чайной ложки ванильного экстракта;

200 г муки высшего сорта;

одна щепотка мелкой морской соли;

100 г качественного шоколада (при желании используйте смесь молочного и черного);

Если схватили все необходимое, пора готовить сладкое.

Метод приготовления печенья с шоколадной крошкой от Джейми Оливера

Разогреваем духовку до 170ºC. Застилаем противень или форму двумя слоями бумаги для выпечки; в большой миске взбиваем сливочное масло вместе с сахарной пудрой, пока масса не будет напоминать белый крем. Осторожно вбиваем в смесь яйцо, добавляем немного ванили и перемешиваем. Далее просеиваем туда муку, добавляем щепку соли. Напоследок вмешиваем в полученное тесто маленькие куски шоколада. Тесто готово; разделяем тесто: одна порция - примерно одна столовая ложка смеси. Делаем из них шарики и выкладываем на противень. Ставим на 15 мин в холодильник; пальцами слегка надавливаем на шарики, чтобы их приплюснуть. Ставим противень в горячую духовку на 10-12 минут или до легкого золотистого цвета; проверяем время и следим за печеньем, чтобы оно не сгорело. Чем мягче оно будет, тем лучше. Даем печенью остыть и смакуем сладости вместе с душистым напитком.

По словам Джейми, такое шоколадное печенье и не стыдно будет подать гостям к столу. Оно очень вкусное, никто и не заподозрит, что у вас ушло на него каких-то 20 минут.

Фантастический рыбный шашлык от Джейми

Ранее британский шеф-повар Джейми Оливер также поделился более обеденным блюдом: фантастическим шашлыком из рыбных кусочков. Повар подчеркнул, что рецепт особенно понравится тем, кто следит за фигурой. Главные в блюде - филе белой рыбы плюс кусочки бекона. Читай основной перечень ингредиентов и метод приготовления рыбного шашлычка.

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