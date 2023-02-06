Если вы собрались порадовать себя или своих родных чем-то из итальянской кухни, предлагаем приготовить ризотто. Как это правильно сделать - читайте на УНИАН.

Ризотто принадлежит к традиционной итальянской кухне. Если вы являетесь ее поклонником, то УНИАН собрал популярные рецепты и рассказывает о том, как готовить ризотто.

Для начала нужно правильно подобрать рис - подойдут сорта "арборио", "карнароли" и "виалоне нано", или, проще говоря, рис должен быть круглым и коротким.

Ранее УНИАН писал о том, как правильно варить пасту.

Видео дня

Ризотто с грибами - пошаговый рецепт от шеф-повара

Кулинар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт приготовления ризотто с грибами. Для него нужны:

головка лука;

100 г корня сельдерея;

одна морковь;

зубчик чеснока;

два перца-горошка;

25 г жирного сливочного масла;

150 г шампиньонов;

100 мл белого сухого вина;

стакан риса "арборио";

25 г пармезана.

Он советует готовить на овощном бульоне, но можно и на курином или воде. Половинку луковицы и моркови, зубчик чеснока и корень сельдерея залить литром воды, бросить перец-горошек, подсолить и варить 15 минут. Нарезать кусочками оставшийся лук и морковку, а грибы - чуть покрупнее. Пожарить на сливочном масле до прозрачности лука. Добавить грибы и выпарить выделившийся из них сок. Всыпать рис и обжарить минуту, постоянно мешая, чтобы не пригорел. Налить вино и тушить 2 минуты. Потом на протяжении 20 минут добавлять теплый бульон по одному половнику и выпаривать, пока ризотто не приготовится. Для ориентира - готовый рис будет твердым внутри и мягким снаружи. Подавать ризотто горячим, посыпав сверху пармезаном.

Ризотто с морепродуктами - пошаговое приготовление

Также Клопотенко поделился более изысканным рецептом ризотто с морепродуктами. Для него он рекомендует взять:

120-150 г риса "карнароли";

40 г лука;

зубчик чеснока;

помидор среднего размера;

50 мл белого сухого вина;

30 г сливочного масла;

200 г замороженного морского коктейля;

500-600 мл куриного/овощного бульона;

20 г пармезана.

Морской коктейль разморозить и слить воду. На сковороду бросить 15 г масла и с минуту обжаривать там раздавленный в шелухе зубчик чеснока. Убрать чеснок и выложить морепродукты. Тушить до выпаривания жидкости, добавить немного соли и перца.

Закипятить бульон и оставить на медленном огне. В другой сковородке на второй части масла слегка поджарить нарезанный лук, подсолить, всыпать рис, помешать и продолжать обжаривать на небольшом огне несколько минут. Влить белое вино и, размешивая, выпарить его. Добавлять горячий бульон небольшими порциями. На этом этапе Клопотенко советует постоянно пробовать рис - готовый, он должен быть немного твердым внутри. Как только бульон выпарится, добавлять следующую порцию - до тех пор, пока рис не будет готов. В конце посыпать тертым пармезаном. Разогреть морепродукты и добавить порезанный помидор. Разложить рис в тарелки, сверху выложить морепродукты, поперчить.

Ризотто с овощами - как приготовить

Именно такое ризотто отлично подойдет для легкого ужина и разнообразит меню. Вам понадобятся:

150 г круглого риса;

100 г стручковой фасоли;

половина луковицы и половина моркови;

зубчик чеснока;

один болгарский перец;

30 г замороженного зеленого горошка;

30 г сливочного масла;

2 ст. л. оливкового масла;

поллитра овощного бульона;

50 г белого вина.

Сварить овощной бульон. Оставшиеся кусочки овощей порезать, налить в сковороду ложку оливкового масла и обжарить. Когда они будут почти готовы, добавить горошек и еще немного пожарить.

В другую сковороду налить оливковое масло и туда же добавить сливочное, пожарить нарезанные лук и чеснок, затем всыпать туда рис, перемешать. Обжаривать эту смесь 4 минуты, добавить вино и выпарить его. Затем вливать к рису по 150 мл бульона и выпаривать его в течение 20 минут. Добавить к готовым овощам рис, подсолить, поперчить и перемешать. Затем влить оставшийся бульон и варить, пока рис не будет готов.

Ризотто с курицей - рецепт и пошаговая инструкция

Кулинар Сергей Джуренко отмечает, что этот вариант ризотто вкусный и простой в приготовлении. На две порции нужны: стакан риса;

150 г курятины;

одна морковка;

100 г селдерея/пастернака;

одна луковица;

2-3 зубчикa чеснока;

100 мл вина;

50 мл oливкoвoго масла;

50 г пapмeзaна;

соль, пepeц, приправа cpeдизeмнoмopcкиe тpaвы, лaвpушка. Сварить куриный бульон в таком количестве, чтобы в итоге получилось 4 стакана. Сложить мясо в кастрюлю и дать закипеть. Порезанные кубиками мopкoвь, кopни ceльдepeя, пacтepнaкa и лаврушку также бросить в бульoн. Вapить нa маленьком oгнe 20 минут. Потом мясо вынуть до остывания, достать лавровый лист. Кacтpюльку c бульoнoм оставить на медленном огне - нужнo, чтoбы жидкость была горячей. Тeм вpeмeнeм, в глубoкoй cкoвopoдкe на oливкoвoм мacле обжарить paздaвлeнныe зубчики чecнoкa (после того, как они будут готовы - выбросить). Далее - приготовить мелко нарезанный лук до мягкocти. Подсолить, дoбaвить приправы из cpeдизeмнoмopcкиx тpaв. Выложить к луку pиc, помешивая, oбжapивaть, пoкa pиc не станет прозрачным. Пocлe этoгo влить вино. Кaк тoлькo рис впитает алкоголь, половником добавлять горячий бульoн к pиcу. Следующую порцию бульона вливать, когда pиc впитает предыдущую. Вpeмя вapки pиca занимает до 20 минут. Мясо крупно нарезать и выложить его, кoгдa pиc вapитcя ужe около 12 минут. Кoгдa продукт готов, пocыпaть нaтepтым пapмeзaнoм и помешать блюдо, чтобы сыр расплавился. Ризотто с курицей и грибами - пошаговый рецепт вкусного блюда Еще один рецепт итальянского блюда, который не оставит равнодушными ваших гостей. Для приготовления возьмите: 200 г куриного филе;

50 г лука;

100 г шампиньонов;

150 г риса;

1 ст. л. растительного масла;

500 мд воды. Кусочками нарезать куриное филе, а лук полукольцами. Грибы разрезать пополам и измельчить пластинками. На сковородке поджарить мясо с луком и грибами до пяти минут, помешивая. Высыпать рис, перемешать и жарить еще две минуты, потом влить воду. Закипятить и на маленьком огне варить 20 минут, не забывая периодически перемешивать ингредиенты.

Вас также могут заинтересовать новости: