Продукты для этого десерта вполне доступны, а на его приготовление потратите примерно полтора часа.

Ирландский яблочный пирог с нежной консистенцией и ароматом корицы легко испечь в домашних условиях. Продукты для него вполне доступны, а на приготовление вы потратите примерно полтора часа, говорится на страницах Allrecipes.

К этому яблочному пирогу добавляют штрейзель - оригинальную посыпку, в состав которой входят овсяные хлопья. Если вы хотите пирог с этой посыпкой, то начните именно с нее.

Перечень ингредиентов для штрейзеля:

- 1/2 стакана муки;

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- 1/2 стакана сахара;

- 1/4 стакана овсяных хлопьев;

- 1/4 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки соли;

- 1/4 чайной ложки молотой корицы;

- 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками.

Перечень ингредиентов для теста:

- 1/2 стакана несоленого масла комнатной температуры;

- 1/4 стакана белого сахара;

- 1/4 стакана светло-коричневого сахара;

- 2 больших яйца комнатной температуры;

- 2 чайные ложки ванильного экстракта;

- 1 1/4 стакана муки;

- 1 чайная ложка разрыхлителя;

- 1 чайная ложка молотой корицы;

- 1/4 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки соли;

- 3 столовые ложки цельного молока;

- 2 очищенные и нарезанные ломтиками крупные яблоки.

Перечень продуктов для глазури:

- 1/2 стакана сахара;

- 1 чайная ложка молотой корицы;

- 2 чайные ложки цельного молока.

Как приготовить

1. Чтобы приготовить штрейзель, соедините в миске муку, сахар, овес, соль и корицу. С этой смесью разотрите сливочное масло, пока не образуются грубые крошки. Поставьте в холодильник.

2. Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Смажьте круглую форму для торта небольшим количеством сливочного масла.

3. Смешайте масло, сахар и коричневый сахар в миске. Взбивайте в течение 3-4 минут на средней скорости, пока тесто не посветлеет и не станет рыхлым. Вбейте яйца на низкой скорости, добавьте ванильный экстракт.

4. Смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль в небольшой миске. Соедините мучную смесь с масляно-яичной и взбивайте на низкой скорости до полного смешивания, 1-2 минуты. Влейте молоко и взбивайте на низкой скорости до однородности, примерно 45 секунд.

5. Равномерно распределите тесто для пирога в подготовленную форму.

6. Равномерно разложите ломтики яблок поверх теста и посыпьте штрейзелем.

7. Выпекайте в разогретой духовке, пока зубочистка, вставленная по центру пирога, не выйдет чистой, а штрейзель не станет золотисто-коричневым и хрустящим, 40-50 минут.

8. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут. После этого выложите его из формы и дайте полностью остыть.

9. Для глазури взбейте вместе сахар, корицу и молоко до однородности. Перед подачей полейте пирог глазурью.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить быстрый пирог "Мадейра". Британский шеф-повар Джеймс Мартин поделился рецептом этого пирога. В нем нет тяжелой масляной начинки и слоев глазури, но текстура бисквита получается плотная.

Мартин описал эту выпечку как послеобеденное лакомство, которое идеально подходит к чашке чая. Сам рецепт прост, а еще его легко запомнить, ведь в нем используются основные ингредиенты для бисквита: яйца, масло, мука, сахар, - и добавляется лимон для пикантности.

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