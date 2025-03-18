Ирландский яблочный пирог с нежной консистенцией и ароматом корицы легко испечь в домашних условиях. Продукты для него вполне доступны, а на приготовление вы потратите примерно полтора часа, говорится на страницах Allrecipes.
К этому яблочному пирогу добавляют штрейзель - оригинальную посыпку, в состав которой входят овсяные хлопья. Если вы хотите пирог с этой посыпкой, то начните именно с нее.
Перечень ингредиентов для штрейзеля:
- 1/2 стакана муки;
- 1/2 стакана сахара;
- 1/4 стакана овсяных хлопьев;
- 1/4 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки молотой корицы;
- 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками.
Перечень ингредиентов для теста:
- 1/2 стакана несоленого масла комнатной температуры;
- 1/4 стакана белого сахара;
- 1/4 стакана светло-коричневого сахара;
- 2 больших яйца комнатной температуры;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта;
- 1 1/4 стакана муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- 1/4 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки соли;
- 3 столовые ложки цельного молока;
- 2 очищенные и нарезанные ломтиками крупные яблоки.
Перечень продуктов для глазури:
- 1/2 стакана сахара;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- 2 чайные ложки цельного молока.
Как приготовить
1. Чтобы приготовить штрейзель, соедините в миске муку, сахар, овес, соль и корицу. С этой смесью разотрите сливочное масло, пока не образуются грубые крошки. Поставьте в холодильник.
2. Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Смажьте круглую форму для торта небольшим количеством сливочного масла.
3. Смешайте масло, сахар и коричневый сахар в миске. Взбивайте в течение 3-4 минут на средней скорости, пока тесто не посветлеет и не станет рыхлым. Вбейте яйца на низкой скорости, добавьте ванильный экстракт.
4. Смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль в небольшой миске. Соедините мучную смесь с масляно-яичной и взбивайте на низкой скорости до полного смешивания, 1-2 минуты. Влейте молоко и взбивайте на низкой скорости до однородности, примерно 45 секунд.
5. Равномерно распределите тесто для пирога в подготовленную форму.
6. Равномерно разложите ломтики яблок поверх теста и посыпьте штрейзелем.
7. Выпекайте в разогретой духовке, пока зубочистка, вставленная по центру пирога, не выйдет чистой, а штрейзель не станет золотисто-коричневым и хрустящим, 40-50 минут.
8. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут. После этого выложите его из формы и дайте полностью остыть.
9. Для глазури взбейте вместе сахар, корицу и молоко до однородности. Перед подачей полейте пирог глазурью.
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