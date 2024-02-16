Сверхмощные "сигналы" посылают так называемые магнетары - очень редкий подвид нейтронной звезды.

Ученые подошли к пониманию причин странного взрыва радиоволн из космоса, которые зафиксировали рентгеновские телескопы NASA в 2022 году. Новая статья в журнале Nature предлагает объяснение быстрым радиовсплескам, которые способны высвободить столько же энергии за доли секунды, сколько Солнце высвобождает за целый год.

Вспышка энергии пришла от магнетара - редкого типа нейтронной звезды. Этот объект имеет сверхмощное магнитное поле, в миллиарды раз более сильное, чем у обычной нейтронной звезды. До сих пор удалось отыскать лишь около 30 таких магнетаров.

Быстрый радиовсплеск, описанный в статье, исходит от магнитара под названием SGR 1935+2154 – объекта около 19 км в поперечнике, расположенного примерно в 30 000 световых лет от нас. В 2020 году был зафиксирован первый быстрый радиовсплеск от этого магнетара. В 2022 году он повторился.

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Исследователи наблюдали за вспышкой с помощью двух телескопов НАСА и описали, что происходило на поверхности магнетара и в его ближайшем окружении до и после вспышки. Отмечается, что быстрый радиосплеск наблюдался между двумя "глюками", когда магнетар внезапно начал вращаться быстрее.

Магнетар обычно вращается примерно 3,2 раза в секунду, вращаясь со скоростью более 11 000 километров в час. Это означает, что любое увеличение или уменьшение его скорости требует огромного количества энергии. Удивительно, но между сбоями он замедлился до начальной скорости всего за девять часов - в 100 раз быстрее, чем когда-либо прежде в магнетаре.

"Обычно, когда происходят сбои, магнетару требуются недели или месяцы, чтобы вернуться к нормальной скорости", — сказал соавтор исследования Чин-Пинг Ху, астрофизик из Национального университета образования Чанхуа на Тайване, в заявлении НАСА.

Кроме того, ученые обнаружили, что перед быстрым радиовсплеском 2022 года магнетар начал излучать мощное рентгеновское и гамма-излучение.

Ученые до сих пор точно не знают, что спровоцировало быстрый радиосплеск, но считают, что, возможно, дело в структуре магнетара. Внешняя часть объекта твердая и силой тяжести раздавливает внутреннюю часть до состояния так называемого "сверхтекучего материала".

Авторы исследования приводят аналогию со стаканом воды, чтобы объяснить свое предположение о причинах всплесков радиоизлучения. Когда водишь покругу стаканом с водой, вода остается внутри, синхронизируясь с движением стакана. Но если произойдет сбой в этом синхронном движении, тогда вода выплескивается из стакана наружу. Нечто подобное может происходить и со всплесками радиоволн, когда магнетар меняет скорость вращения.

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