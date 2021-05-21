Ученые определили несколько галактик, из которых исходили загадочные мощные радиовсплески.
Охотясь за окрестностями быстрых радиовсплесков, астрономы с помощью космического телескопа Хаббл проследили четыре из них до четырех далеких галактик.
Как сообщается, эти радиоимпульсы исчезают в мгновение ока, поэтому исследователям трудно определить, откуда они точно приходят.
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По данным астрономов радиовспышки могут выделять столько энергии за тысячную долю секунды, сколько Солнце выделяет за год.
Одно из главных возможных объяснений этих колоссальных энергетических цунами - сильный взрыв молодого магнетара.
Магнетары - это нейтронные звезды с необычайно мощными магнитными полями.
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