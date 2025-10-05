Прелюдия катастрофы: 'живой Нострадамус' раскрыл тайны совещания генералов США

Бразильский провидец Атос Саломе, известный в мире как "Живой Нострадамус", предупредил о радикальных изменениях в глобальном балансе сил после "беспрецедентной" военной встречи в США, пишет Daily Mail.
По словам 39-летнего экстрасенса, который ранее якобы предсказал пандемию COVID-19, сбой Microsoft и смерть королевы Елизаветы II, недавнее совещание американских генералов может стать "точкой невозврата" для мирового порядка.
"Эта встреча может привести к новым альянсам, неожиданным сокращениям или даже изменениям в мировом доминировании. Следующие три месяца покажут, это просто административная реорганизация или подготовка к глобальной трансформации", - заявил Саломе.
Громкое совещание в Квантико
На прошлой неделе министр войны США Пит Гегсет созвал около 800 высших военных чиновников на базу Квантико в Вирджинии.
Перед генералами он выступил с резкой речью, заявив:
"Долой DEI, парней в платьях и гендерные иллюзии... готовьтесь к войне".
Гегсет также объявил о восстановлении "мужских стандартов" физической подготовки: "Я устал видеть толстых солдат".
Саломе говорит: "Это было испытание лояльности"
Провидец убежден, что событие в Квантико имело более глубокое значение:
"Это не просто встреча. Это испытание послушания. Те, кто подчиняется, останутся; те, кто будет сопротивляться, - уйдут".
Саломе предположил, что само место встречи, связанное со спецоперациями и разведкой, указывает на темы кибербезопасности и новейшего оружия.
Экстрасенс считает, что после встречи начнется "самая большая чистка офицеров со времен Второй мировой войны".
"Будут принудительные отставки, молчаливые увольнения и стратегические замены", - сказал он.
По его словам, США могут уменьшить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, сосредоточившись на "внутренней обороне" - то есть превращаясь в "континентальную крепость".
Символическое появление Трампа
Особое внимание Саломе обратил на присутствие Дональда Трампа на этой встрече.
"Трамп перед сотнями генералов - это создание образа абсолютной власти над Пентагоном. Это первая репетиция коллективного подчинения военной элиты".
По его мнению, запись события станет доказательством "институциональной лояльности к правительству".
Саломе предупреждает, что последствия могут быть как внутренними, так и внешними. В США возможен раскол между теми, кто поддерживает новую военную линию, и теми, кто оказывает тихое сопротивление. А союзники могут воспринять это как сигнал к отказу от международных обязательств.
"Мы наблюдаем рождение нового военного порядка, который может либо укрепить Америку, либо привести к мировому хаосу", - резюмировал экстрасенс.