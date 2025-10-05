Прелюдия катастрофы: 'живой Нострадамус' раскрыл тайны совещания генералов США

Экстрасенс Атос Саломе говорит о неизбежных "чистках в Пентагоне" и сдвиге глобальной власти

Бразильский провидец Атос Саломе, известный в мире как "Живой Нострадамус", предупредил о радикальных изменениях в глобальном балансе сил после "беспрецедентной" военной встречи в США, пишет Daily Mail.

По словам 39-летнего экстрасенса, который ранее якобы предсказал пандемию COVID-19, сбой Microsoft и смерть королевы Елизаветы II, недавнее совещание американских генералов может стать "точкой невозврата" для мирового порядка.

"Эта встреча может привести к новым альянсам, неожиданным сокращениям или даже изменениям в мировом доминировании. Следующие три месяца покажут, это просто административная реорганизация или подготовка к глобальной трансформации", - заявил Саломе.

Громкое совещание в Квантико

На прошлой неделе министр войны США Пит Гегсет созвал около 800 высших военных чиновников на базу Квантико в Вирджинии.

Перед генералами он выступил с резкой речью, заявив:

"Долой DEI, парней в платьях и гендерные иллюзии... готовьтесь к войне".

Гегсет также объявил о восстановлении "мужских стандартов" физической подготовки: "Я устал видеть толстых солдат".

Саломе говорит: "Это было испытание лояльности"

Провидец убежден, что событие в Квантико имело более глубокое значение:

"Это не просто встреча. Это испытание послушания. Те, кто подчиняется, останутся; те, кто будет сопротивляться, - уйдут".

Саломе предположил, что само место встречи, связанное со спецоперациями и разведкой, указывает на темы кибербезопасности и новейшего оружия.

Экстрасенс считает, что после встречи начнется "самая большая чистка офицеров со времен Второй мировой войны".

"Будут принудительные отставки, молчаливые увольнения и стратегические замены", - сказал он.

По его словам, США могут уменьшить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, сосредоточившись на "внутренней обороне" - то есть превращаясь в "континентальную крепость".

Символическое появление Трампа

Особое внимание Саломе обратил на присутствие Дональда Трампа на этой встрече.

"Трамп перед сотнями генералов - это создание образа абсолютной власти над Пентагоном. Это первая репетиция коллективного подчинения военной элиты".

По его мнению, запись события станет доказательством "институциональной лояльности к правительству".

Саломе предупреждает, что последствия могут быть как внутренними, так и внешними. В США возможен раскол между теми, кто поддерживает новую военную линию, и теми, кто оказывает тихое сопротивление. А союзники могут воспринять это как сигнал к отказу от международных обязательств.

"Мы наблюдаем рождение нового военного порядка, который может либо укрепить Америку, либо привести к мировому хаосу", - резюмировал экстрасенс.

