Американец Эван Ньюман, принимавший участие в январьском штурме Капитолия, попросил политическое убежище в Беларуси.
В США в отношении него возбуждено шесть уголовных дел, сообщает Радио Свобода.
Американец приехал в Европу: сначала он был в Италии, потом переехал в Швейцарию, а затем четыре месяца жил в Украине.
Американец назвал происходящее с ним "политическим преследованием".Он заявил, что в Украине его якобы начала преследовать СБУ и он решил бежать в Беларусь. После этого при пересечении границы его задержали белорусские пограничники.
СМИ сообщают, что Эван Ньюман родом из Калифорнии, женат и имеет двоих детей. В США его подозревают в нападении, сопротивлении, создании препятствий сотрудникам полиции, а также воспрепятствовании правоохранительным органам во время гражданских беспорядков, насильственном вторжении и незаконных действиях в здании Капитолия.
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Штурм Капитолия
6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.
После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.