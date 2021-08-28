Правоохранители заявляют, что он намеренно подстрекал своих сторонников к штурму.

Семеро полицейских, охранявших здание Капитолия во время его штурма 6 января, подали иск против экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Голос Америки.

Полицейские возлагают на Трампа и более десятка американских политиков и организаций ответственность за то, что толпа пошла на штурм Капитолия.

В иске они обвиняют американских политиков в попытке использовать "силу, запугивание и угрозы", чтобы помешать утверждению результатов голосования на президентских выборах в США.

По их словам, правоохранители пострадали от слезоточивого газа, который использовали протестующие, а также подверглись оскорблениям.

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Штурм Капитолия

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.

Автор: Олег Давыгора