Семеро полицейских, охранявших здание Капитолия во время его штурма 6 января, подали иск против экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Голос Америки.
Полицейские возлагают на Трампа и более десятка американских политиков и организаций ответственность за то, что толпа пошла на штурм Капитолия.
В иске они обвиняют американских политиков в попытке использовать "силу, запугивание и угрозы", чтобы помешать утверждению результатов голосования на президентских выборах в США.
По их словам, правоохранители пострадали от слезоточивого газа, который использовали протестующие, а также подверглись оскорблениям.
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Штурм Капитолия
6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.
После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В связи со штурмом Капитолия было арестовано более 100 человек.