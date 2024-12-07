Несколько людей поделились своим мнением о жизни во время полярной ночи, рассказав, почему это стоит прожить самостоятельно.

В Арктике и Антарктике люди месяцами вынуждены жить без ночей и без солнечного света. Но каково это - жить там, где постоянно царит темнота? Многие думают, что отсутствие привычных сигналов, циклов "день-ночь" и воздействия витамина D должно истощать жителей и выводить их из равновесия, но проще узнать о влиянии полярного дня и ночи у тех людей, которые там живут.

Фотограф, исследователь и два жителя Арктики поделились своим личным опытом и развенчали некоторые распространенные заблуждения, в частности, о полярной ночи, пишет The Independent.

Полярный день на Шпицбергене длится с 20 апреля по 22 августа.

Полярная ночь с 28 октября по 14 февраля.

К примеру, 57-летний фотограф и исследователь Грэм Честерс с большой любовью вспоминает о своем пребывании на Шпицбергене - архипелаге островов в Северном Ледовитом океане, расположенном между Норвегией и Северным полюсом.

Видео дня

"Многие люди сначала говорят: "О, это, должно быть, депрессивно" и представляют себе, что это [состояние] похоже на сезонное аффективное расстройство. Но если шесть месяцев в году вы живете при свете, то на самом деле темнота и зрелища, которые она порождает, такие как полярное сияние и полнолуние, вызывают у вас большое предвкушение", - отмечает он.

Честерс также заявил, что не нужно много времени, чтобы понять, какая это уникальная возможность - увидеть северное сияние в любое время суток, разглядеть Млечный Путь, увидеть звездное небо таким, каким вы никогда его не видели. Кроме того, фотограф подчеркивает, что полярная ночь дарит возможность читать больше книг.

Основатель Фонда 90 North Foundation 62-летний Пен Хэдоу описывает свой первый опыт полярной ночи как "звездное чудо".

В начале 1990-х годов он возглавлял 30-дневную экспедицию из двух человек на санях по Шпицбергену во время полярной ночи и очень хорошо помнит неослабевающий холод. "С физиологической точки зрения самым тяжелым было то, что я никогда не согревался... это был жесткий холод, не ослабевающий в течение 24 часов. Это заставило меня оценить ценность того, что прямой солнечный свет приносит человеку или жизни", - подчеркнул Хэдоу.

Однако исследователь был удивлен тем, как быстро его глаза приспособились к темноте — для этого ему потребовалось всего 4-5 дней.

При этом 30-летняя жительница Шпицбергена Брайони Хегард и ее муж 25-летний Хенрик заявляют, что жить в одном из самых холодных мест на Земле в темное время года - "не для всех". Однако они лично обожают это время года. При этом они отмечают, что полярная ночь не такая темная, как многие могут подумать. Если на земле лежит снег, светит луна и/или Северное сияние, а небо чистое, то человек может видеть так же хорошо, как если бы светило солнце.

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