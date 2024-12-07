Такой каток протягивается на многие километры, поэтому места для туристов будет вполне достаточно.

С наступлением зимы начинается идеальное время для праздников, а также рождественских ярмарок и катания на коньках. Несмотря на то, что искусственные катки, это тоже классно, в Австрии есть место, где существует природный каток, откуда открываются виды на великолепные Альпы, пишет Express.

Речь идет об озере Вайсензее - это самый большой природный каток в Европе, который ежегодно становится хорошим местом для зимних развлечений. Лед имеет толщину 40 см и протягивается на многие километры.

"Если вы новичок в катании на коньках и немного нервничаете, не паникуйте, школы катания на коньках на озере Вайсензее гарантируют, что новички смогут насладиться этим видом спорта, а опытные фигуристы смогут усовершенствовать свою технику катания", - отмечают в материале.

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Также там можно погрузиться под лед и полюбоваться подводным миром. На восточном и западном берегах озера есть два места, где это можно сделать.

Кроме того, на озере можно даже порыбачить, однако для этого необходимо получить разрешение в Информационном центре Вайсензее, а пропуск на рыбалку стоит 31 евро плюс залог 10 евро.

В то же время на берегах озера есть много баров и ресторанов, где можно попробовать вкусные праздничные блюда после долгого катания на льду. На озере особое внимание уделяют еде и ее приготовлению, ведь вместо фаст-фудов там подают местные деликатесы, к примеру, вайсензенскую рыбу.

В частности люди, которым удалось побывать в этом месте, были восхищены его красотой и писали такие отзывы на TripAdvisor:

"Многие австрийцы считают это место несколько отдаленным и неразвитым".

"Но многие посетители найдут обе эти характеристики положительными. Оно гораздо менее развито, чем многие австрийские озера, и является чрезвычайно красивым".

"Великолепные пейзажи, много возможностей на природе, таких как пешие прогулки, катание на коньках, лыжах, сноубордах, беговых лыжах и велосипедах".

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