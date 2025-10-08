У собак так много рецепторов обоняния, что они даже могут по запаху идентифицировать членов семьи, в которой живут.

Явление, когда собака покидает свое место и усаживается спать на вашей одежде, довольно распространенное. Ветеринар Марк дос Анжос на страницах портала Paradepets объяснил, почему так происходит.

По словам специалиста, собак успокаивает запах своего хозяина, который он находит на его одежде. К тому же у этих животных замечательное обоняние, которое частично зависит от породы. У бигля, например, около 250 миллионов рецепторов обоняния, а у бладхаунда - почти 300 миллионов. Для сравнения, у людей их всего около 5 миллионов.

Анжос утверждает, что у собак так много рецепторов обоняния, что они даже могут по запаху идентифицировать членов семьи, где они живут.

Почему же собаки спят на нашей одежде? Веретинар говорит, что большинство исследователей считают, что собаки ложатся на вещи хозяина, чтобы чувствовать безопасность и спокойствие, особенно когда слышат странные звуки или что-то необычное вокруг.

Впрочем, по его словам, иногда они делают это просто потому, что хотят расслабиться.

Чтобы сделать свою одежду более комфортной для собаки, отметил Анжос, достаточно просто носить её. По его словам, даже вещи, запах которых нам не нравится, например, когда они пахнут потом, для собаки являются прекрасным местом для сна.

В целом нет ничего плохого в том, что собака спит на вашей одежде, считает ветеринар. Предостережение касается разве что аллергии, но такие случаи "очень редки и не представляют серьезной проблемы".По мнению Анжоса, беспокойство должны вызывать ситуации, когда собака почувствует запах вашего стресса или тревоги. Она тогда может не успокоиться, а наоборот - стать более нервной.

Поэтому если ваша жизнь наполнена стрессом и пес любит спать на вашей одежде, стоит найти альтернативу, например, класть рабочие вещи в корзину для стирки, чтобы животное не имело к ним доступа, советует специалист.

Он заверил, что животные способны распознавать наш стресс. Многие проблемы со здоровьем и поведением у собак связаны именно со стрессом, поэтому чем меньше мы его передаем, считает Анжос, тем спокойнее и счастливее будут наши любимцы.

