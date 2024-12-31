Рассказываем, как появилась "Сельдь под шубой", кто так ее назвал и почему под "шубой" оказалась именно селедка.

Одним из самых популярных праздничных (да и не только) блюд у украинцев остается старая-добрая "Селедка под шубой". Кто придумал этот салат, откуда появилось странное название и почему он так полюбился хозяйкам - рассказываем ниже.

Кто придумал "Шубу" - история

"Селедка под шубой" - слоеный салат, в который входит филе соленой сельди, отварные картошка, морковь, свекла, яйца и майонез. Так выглядит классика, хотя вариаций салата есть множество, а сам он, начиная с 1970-х годов стал прямым конкурентом "Оливье" на праздничном столе. Но если с "Оливье" все более понятно (он у нас ассоциируется с французским шеф-поваром Оливье), то "Селедка под шубой" - чей салат? Оказывается, похожий готовили не только у нас.

Сказать точно, сколько лет "Селедке под шубой", сложно. Селедочный слоеный салат (овощи + яйца) упоминается в XIX веке у норвежцев и немцев. Британцы свой салат с селедкой называли "Шведский" - туда, кроме традиционных продуктов, входили пикули и яблоки. У нас в конце XIX века готовили "Рыбный винегрет" - в нем была селедка, картофель и свекла. Считается, именно он стал прародителем нынешнего, хотя версий его происхождения есть аж три.

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История 1: бойкот и анафема

Согласно одной из популярных легенд автором салата стал Анастас Богомилов - купец. После Октябрьской революции он решил, что это дешевое блюдо со смыслом будет более, чем уместным. Задумка его была проста: символически объединить общественные классы. Так, сельдь - это был пролетарии, овощи - крестьяне, свекла - армия (красная), а майонез - буржуа. Богомилова в шутку считают тем человеком, кто придумал название "Селедка под шубой", ведь ШУБА была аббревиатурой - "Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема".

Исторического подтверждения эта легенда не имеет.

История 2: форель под шубой

Многих интересует: почему именно селедка под "шубой" оказалась в салате? Вторая легенда гласит, что рыба в салате изначально была форелью, а блюдо придумал в 1883 году повар - специально для коронации Александра III. Это был некий кулинарный эксперимент, который назвали "Коронационная гатчинская форель под шубой". Звучало красиво, но двусмысленно: форель тогда везли из Дании, родины супруги короля, а соус провансаль с анчоусами выглядел совсем как горностаевая отделка наряда императрицы. "Форель под шубой" приказано было изменить, и вскоре вместо форели там появилась дешевая селедка.

История 3: самая правдивая

В советской литературе "Селедку под шубой" вспоминают в 1960-1970-х годах. По мнению историков, появилось блюдо благодаря дешевизне и доступности селедки. Когда в продаже появился майонез, хозяйки стали добавлять его в тот самый рыбный винегрет и получили новый салат.

В кулинарной книге 1971 года в его рецепте традиционные ингредиенты рекомендовали выкладывать слоями, а верхний слой - свеклу - посыпать тертым белком, который символизировал снег. Название у салата было - "Сельдь под снежной шубкой". Со временем шубка стала шубой и уже не белоснежной. Впрочем, это никак не повлияло на вкус салата, и он до сих пор у многих остается одним из самых любимых.

Ранее мы рассказывали, что добавить в салат "Шуба", чтобы он был еще вкуснее.

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