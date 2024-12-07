Чтобы улучшить вкус любимого салата, не нужны какие-то дорогие продукты или сложные кулинарные процессы. Опытные кулинары советуют просто немного изменить его технологию приготовления, добавить в состав один ингредиент, а также дать салату время настояться.
"Шуба" - салат на праздник по новому рецепту
Чтобы салат "Шуба" получился вкуснее и интереснее, следует сделать следующее:
- запеките овощи для салата в духовке - морковь, картошку и свеклу - завернув в фольгу, при t 180°С;
- не смазывайте майонезом каждый слой салата, а смешайте соус с каждым ингредиентом, а затем выложите их слоями - так они лучше пропитаются;
- добавьте в качестве одного слоя очищенное и натертое зеленое яблоко.
Запеченные овощи придадут блюду более насыщенный и яркий вкус, а яблоко - новые сладко-кислые вкусовые нотки и некоторую пикантность.
"Шуба" - рецепт салата
Ингредиенты:
- 450 г селедки (филе);
- 3-4 шт. картофеля;
- 2-3 шт. свеклы;
- 3 шт. моркови;
- 4 шт. яиц;
- 1-2 шт. лука;
- 1-2 яблока яблока;
- майонез;
- соль (опционально).
Дополнительно:
- 100 мл воды;
- 1 ст. л. уксуса;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- сок лимона.
Пропорции для салата могут быть другими, в этом рецепте они рассчитаны на 8 порций.
Овощи (картофель, свеклу, морковь) нужно завернуть в фольгу и запечь при температуре 180°С. Яйца отварить. Измельчить лук и залить его водой с уксусом. Сахаро м и солью, оставить на 15 минут.
Филе сельди измельчить. Почистить овощи и натереть на терке (крупной) - каждый овощ отдельно. Яйца почистить и натереть на мелкой терке. Очистить от кожуры яблоко и тоже натереть, сбрызнуть соком лимона (чтобы не темнело).Смешать по отдельности каждый овощ, яблоко, яйца и сельдь с майонезом, если нужно, довести до вкуса солью.
Сформировать салат: выложить слой картофеля, затем - сельди, лука, яиц, моркови, яблока и свеклы. Разровнять и украсить сверху майонезом.
Сколько нужно времени пропитаться "Селедке под шубой"? Салату нужно дать постоять 6-8 часов. Некоторые хозяйки готовят "Шубу" с вечера накануне праздника - за ночь в холодильнике салат как следует пропитывается. Хранить "Шубу" следует в холодильнике, но не более 24 часов.
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