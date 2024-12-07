Идеальная шуба - рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы улучшить вкус любимого салата, не нужны какие-то дорогие продукты или сложные кулинарные процессы. Опытные кулинары советуют просто немного изменить его технологию приготовления, добавить в состав один ингредиент, а также дать салату время настояться.

"Шуба" - салат на праздник по новому рецепту

Чтобы салат "Шуба" получился вкуснее и интереснее, следует сделать следующее:

  • запеките овощи для салата в духовке - морковь, картошку и свеклу - завернув в фольгу, при t 180°С;
  • не смазывайте майонезом каждый слой салата, а смешайте соус с каждым ингредиентом, а затем выложите их слоями - так они лучше пропитаются;
  • добавьте в качестве одного слоя очищенное и натертое зеленое яблоко. 

Запеченные овощи придадут блюду более насыщенный и яркий вкус, а яблоко - новые сладко-кислые вкусовые нотки и некоторую пикантность.

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"Шуба" - рецепт салата 

Ингредиенты:

  • 450 г селедки (филе);
  • 3-4 шт. картофеля;
  • 2-3 шт. свеклы;
  • 3 шт. моркови;
  • 4 шт. яиц;
  • 1-2 шт. лука;
  • 1-2 яблока яблока;
  • майонез;
  • соль (опционально).

Дополнительно:

  • 100 мл воды;
  • 1 ст. л. уксуса;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • сок лимона.

Пропорции для салата могут быть другими, в этом рецепте они рассчитаны на 8 порций.

Овощи (картофель, свеклу, морковь) нужно завернуть в фольгу и запечь при температуре 180°С. Яйца отварить. Измельчить лук и залить его водой с уксусом. Сахаро м и солью, оставить на 15 минут.

Филе сельди измельчить. Почистить овощи и натереть на терке (крупной) - каждый овощ отдельно. Яйца почистить и натереть на мелкой терке. Очистить от кожуры яблоко и тоже натереть, сбрызнуть соком лимона (чтобы не темнело).Смешать по отдельности каждый овощ, яблоко, яйца и сельдь с майонезом, если нужно, довести до вкуса солью.  

Сформировать салат: выложить слой картофеля,  затем - сельди, лука, яиц, моркови, яблока и свеклы. Разровнять и украсить сверху майонезом.

Сколько нужно времени пропитаться "Селедке под шубой"? Салату нужно дать постоять 6-8 часов. Некоторые хозяйки готовят "Шубу" с вечера накануне праздника - за ночь в холодильнике салат как следует пропитывается. Хранить "Шубу" следует в холодильнике, но не более 24 часов.

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