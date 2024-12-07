"Селедка под шубой" получается невероятно вкусной, если немного изменить технологию и добавить один простой ингредиент.

Чтобы улучшить вкус любимого салата, не нужны какие-то дорогие продукты или сложные кулинарные процессы. Опытные кулинары советуют просто немного изменить его технологию приготовления, добавить в состав один ингредиент, а также дать салату время настояться.

"Шуба" - салат на праздник по новому рецепту

Чтобы салат "Шуба" получился вкуснее и интереснее, следует сделать следующее:

запеките овощи для салата в духовке - морковь, картошку и свеклу - завернув в фольгу, при t 180°С;

не смазывайте майонезом каждый слой салата, а смешайте соус с каждым ингредиентом, а затем выложите их слоями - так они лучше пропитаются;

добавьте в качестве одного слоя очищенное и натертое зеленое яблоко.

Запеченные овощи придадут блюду более насыщенный и яркий вкус, а яблоко - новые сладко-кислые вкусовые нотки и некоторую пикантность.

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"Шуба" - рецепт салата

Ингредиенты:

450 г селедки (филе);

3-4 шт. картофеля;

2-3 шт. свеклы;

3 шт. моркови;

4 шт. яиц;

1-2 шт. лука;

1-2 яблока яблока;

майонез;

соль (опционально).

Дополнительно:

100 мл воды;

1 ст. л. уксуса;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

сок лимона.

Пропорции для салата могут быть другими, в этом рецепте они рассчитаны на 8 порций.

Овощи (картофель, свеклу, морковь) нужно завернуть в фольгу и запечь при температуре 180°С. Яйца отварить. Измельчить лук и залить его водой с уксусом. Сахаро м и солью, оставить на 15 минут.

Филе сельди измельчить. Почистить овощи и натереть на терке (крупной) - каждый овощ отдельно. Яйца почистить и натереть на мелкой терке. Очистить от кожуры яблоко и тоже натереть, сбрызнуть соком лимона (чтобы не темнело).Смешать по отдельности каждый овощ, яблоко, яйца и сельдь с майонезом, если нужно, довести до вкуса солью.

Сформировать салат: выложить слой картофеля, затем - сельди, лука, яиц, моркови, яблока и свеклы. Разровнять и украсить сверху майонезом.

Сколько нужно времени пропитаться "Селедке под шубой"? Салату нужно дать постоять 6-8 часов. Некоторые хозяйки готовят "Шубу" с вечера накануне праздника - за ночь в холодильнике салат как следует пропитывается. Хранить "Шубу" следует в холодильнике, но не более 24 часов.

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