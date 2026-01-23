Военные не сразу догадались красить подводные лодки именно в черный.

Подводные лодки - это мощные и незаметные корабли, способные проплывать под водой сотни километров и при этом оставаться незамеченными. Используются они в основном в научных и военных целях. Субмарины всегда вызывали интерес у людей, и не все понимают, почему подводные лодки обычно черного цвета. Синий кажется более логичным, ведь моря и океаны в основном именно такого оттенка.

Но на самом деле такой выбор краски не случаен и имеет логичные научные причины. Об этом рассказал сайт Matitime Page.

Почему подводные лодки красят в чёрный цвет

Боевые подводные лодки появились в конце 19 века и уже активно применялись в Первой мировой войне. Цвет их корпуса не всегда был черным. Ученые пробовали разные тона, прежде чем нашли наиболее эффективный.

Видео дня

Сначала субмарины красили в белый, серый или синий, но это оказалось непрактично. В 1920-ых годах британцы пробовали зеленые и коричневые тона, чтобы лодки сливались с океаном. Это действительно давало эффект, но только для мелководья.

Во Второй мировой войне немцы также применяли подлодки и красили их в специальный сине-зеленый камуфляж со сложными узорами, которые должны были скрывать силуэт корабля. На тот момент этот способ был самым эффективным. Похожую окраску использовал британский флот - его лодки были в серо-зеленом камуфляже.

Параллельно над окрасом подлодок размышляли войска США. Американцы использовали сочетание серого и черного, чтобы их субмарины было трудно заметить в ночное время.

Со временем военные разных стран пришли к выводу, что именно черная краска лучше всего маскирует корабли. Причина, почему подлодки черные, заключается в физических свойствах этого цвета.

Общеизвестно, что черный цвет поглощает свет, а не отражает его. Это значит, что когда такая субмарина находится над водой или близко к поверхности, она не будет отражать свет Солнца или Луны. Это идеальное решение для маскировки - вражеским дронам или разведчикам будет очень трудно заметить такой корабль.

Также черные лодки практически незаметны в темных глубинах океана. Такой окрас скрывает их присутствие и помогает избежать обнаружения.

Тем не менее, не все подлодки черные. Некоторые современные корабли красят в серый или синий - в зависимости от цвета акватории, в которых они будут применяться. Темно-синие и серые оттенки корпуса могут пригодиться на мелководье, где вода обычно более светлая.

Вас также могут заинтересовать новости: