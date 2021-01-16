Украинцы смеются над теми, кто считает, что работникам сферы обслуживания будет трудно перейти на разговорный государственный язык.

Сегодня, 16 января, вступила в силу 30 статья закона о языке, согласно которой всю сферу обслуживания обязали перейти на украинский во время общения с гражданами.

Это вызвало едкую реакцию как со стороны известных публичных персон, так и обычных пользователей сети. Свою мысль они иллюстрировали смешными мемами и острыми шутками.

А вот депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, который неоднократно вызывал скандал заявлениями об СССР, в очередной раз высказался, что думает о нововведениях. Парламентарий украсил свое фото в Facebook голубой наклейкой с текстом: "Мой родной язык русский".

По мнению популярного украиноязычного блогера Даниила Гайдамахи, закон о языке необходим.

"Я часто наблюдаю ситуацию, когда за столиком сидит человек, к нему подходит официант, и этот человек говорит: "Excuse me, can you speak English?". И тогда официант смущается, пытается найти человека, который может говорить по-английски. А если я прихожу в заведение и говорю: "Извините, не могли бы вы говорить на украинском?", мне скажут: "А вам этот вопрос принципиальный?". Я иногда думаю, что в Украине я хуже иностранца. И мне менее комфортно, чем англоязычному человеку в Киеве. Есть такие места и такие прецеденты, к сожалению, до сих пор", – рассказал Даниил.

С сегодняшнего дня все заведения должны обслуживать посетителей #украинский#языке. Готовы ли к этому в Киеве - мы проверили вместе с популярным TikTok-блогером Даниилом Гайдамахою. pic.twitter.com/S9rX3pSv40 — Русский (@dw_ukrainian) January 16, 2021

Что думает о переходе на украинскую работники сферы обслуживания

В комментарии DW, совладелец киевского бара Юрий Погребняк считает положение неэффективным, поскольку большинство посетителей и работников заведения всегда находили общий язык. Более того, он утверждает, что можно найти более конструктивное решение, как поддержать язык, а не запрещать другие (на самом деле этого в законе нет – УНИАН).

Переход сферы услуг на украинский: детали

С сегодняшнего дня вступает в силу статья 30 Закона о языке, согласно которому все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

На украинском должны не только общаться с клиентами, но и предоставлять на государственном языке информацию в ценниках, инструкциях, технических характеристиках.

Также действующая статья позволяет работникам сферы обслуживания переходить на английский, русский, польский или другие языки по требованию клиента.

В течение 2020 года отдельные положения Закона о языке, принятого в апреле 2019-го, уже вступили в силу. Так, в Украине обязали размещать рекламу исключительно на государственном. Это касалось и названий аэропортов, станций, остановок, технической и проектной документации, языка делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц.

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Автор: УНИАН