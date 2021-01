Сегодня, 16 января, вступила в силу 30 статья закона о языке, согласно которой всю сферу обслуживания обязали перейти на украинский во время общения с гражданами.

Это вызвало едкую реакцию как со стороны известных публичных персон, так и обычных пользователей сети. Свою мысль они иллюстрировали смешными мемами и острыми шутками.

А вот депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, который неоднократно вызывал скандал заявлениями об СССР, в очередной раз высказался, что думает о нововведениях. Парламентарий украсил свое фото в Facebook голубой наклейкой с текстом: "Мой родной язык русский".

По мнению популярного украиноязычного блогера Даниила Гайдамахи, закон о языке необходим.

"Я часто наблюдаю ситуацию, когда за столиком сидит человек, к нему подходит официант, и этот человек говорит: "Excuse me, can you speak English?". И тогда официант смущается, пытается найти человека, который может говорить по-английски. А если я прихожу в заведение и говорю: "Извините, не могли бы вы говорить на украинском?", мне скажут: "А вам этот вопрос принципиальный?". Я иногда думаю, что в Украине я хуже иностранца. И мне менее комфортно, чем англоязычному человеку в Киеве. Есть такие места и такие прецеденты, к сожалению, до сих пор", – рассказал Даниил.