В этом хрустящем, сочном и освежающем салате сочетаются столько неожиданных ингредиентов - вам стоит попробовать.

Осень и зима — время теплых блюд и сытных супов, но иногда так хочется чего-то свежего и хрустящего. Именно для этого идеально подойдет утончённый салат из корня сельдерея, яблок и редьки дайкон по рецепту великого покойного шефа Флойда Кардоза.

Простое приготовление, неожиданные ингредиенты и яркий вкус — вот что делает это блюдо настоящей находкой для вашего стола, пишет Food & Wine.

Для чего применяют корень сельдерея

Корень сельдерея, также известный как сельдерей-репа происходит из того же растения, что и стебли сельдерея, но выращивается отдельно. Твёрдый, бугристый корень размером с большое яблоко имеет землистый, слегка сладковатый вкус и мягкий аромат сельдерея.

В сыром виде, как в этом рецепте, он приятно хрустит; при запекании, варке или пюрировании становится мягким и кремовым.

С чем подавать салат из корня сельдерея и яблок

Этот яркий, хрустящий и слегка кисловатый салат отлично дополняет более насыщенные блюда. Попробуйте подавать с запечённой курицей или индейкой, свиными отбивными или жарким, с более жирной рыбой на гриле, такой как лосось, форель или макрель, либо с обжаренной утиной грудкой. Также салат вкусен с сытными бобовыми, грибами или кремовыми сырами.

Как приготовить этот салат + советы

Чтобы фрукты не потемнели, нарезайте яблоки последними и сразу же перемешивайте с заправкой.

Кожура корня сельдерея толстая и бугристая, поэтому используйте острый нож, а не овощечистку.

Если есть время, дайте салату немного постоять в холодильнике перед подачей, чтобы вкусы смешались.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты: 2 ст. л. крупно нарезанной кинзы, 2 столовые ложки нарезанного лука-резанца, 2 ст. л. оливкового масла экстра-класса, 1 столовая ложка свежего сока лайма, 1/2 ч. л. гарам масала, 2 яблока сорта Granny Smith, очищенные, без сердцевины и нарезанные соломкой (≈2 чашки), 570 г корня сельдерея, очищенного и нарезанного соломкой (≈2 чашки), 115 г редьки дайкон, очищенной и нарезанной соломкой (≈1 чашка), кошерная соль и свежемолотый черный перец.

В большой миске соедините кинзу, лук-резанец, оливковое масло, сок лайма и гарам масалу. Добавьте яблоки, корень сельдерея и дайкон, приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте. Подавайте салат слегка охлаждённым или при комнатной температуре.

Салат можно хранить в холодильнике до четырех часов.

