О чем больше всего жалеют 90-летние люди: психолог назвал самые распространенные ответы

Помимо бурной молодости, 90-летние ругают себя и за ошибки, сделанные уже после выхода на пенсию.

Преклонный возраст часто связывают с мудростью. Хотя мы уверенно можем с этим поспорить, глядя на выходки некоторых мировых лидеров весьма почтенного возраста, в одном нет сомнений: с высоты прожитых лет лучше видны собственные ошибки прошлого.

Дипломированный психолог Лахлан Браун провел мини-соцопрос среди людей старшего возраста (90 лет и старше): какие ошибки они допустили уже после выхода на пенсию. В общей сложности Брауну удалось опросить 20 человек, и большинство ответов были схожими. Результатами этого мини-опроса психолог поделился на страницах издания Veg Out.

Отказ от физической активности

Это была самая распространенная жалоба, говорит Браун. Почти все, с кем он разговаривал, признались, что прибегли к "добровольной бездеятельности", следствием которой стало быстрое ослабление организма в целом.

"Я думал, что семьдесят – это уже старость. Поэтому я вел себя как старик. Прекратил утренние прогулки, перестал плавать. К восьмидесяти мое тело забыло, как правильно двигаться", – рассказал один из опрошенных.

Отказ от саморазвития

"У меня вдруг появилось все это время. Но вместо того, чтобы глубже погрузиться в то, что придает смысл моей жизни, я просто смотрел телевизор и волновался о вещах, которые не мог контролировать", – признался пенсионер, который когда-то был учителем.

Экономия денег

Многие пожилые люди признаются, что на самом деле имеют больше денег, чем могут потратить. Опрошенные Брауном рассказали, что по привычке продолжали экономно распоряжаться деньгами, откладывая их на будущее, хотя уже вышли на пенсию. Некоторые теперь сожалеют, что отказывали себе в туристических поездках и походах в рестораны, когда здоровье это позволяло.

"Я откладывал каждую копейку в свои восемьдесят и девяносто. Но теперь я не могу путешествовать, не могу есть то, что хочу, едва могу выйти из этой комнаты. На что же я откладываю сейчас?" – объяснил один мужчина.

Нерассказанные воспоминания

90-летние жалуются, что забыли многие детали своей жизни. Однако признают, что помнили их еще лет 20 назад, но не рассказывали своим детям и внукам. Это утраченный опыт, которым нужно было поделиться.

"Мои внуки не знают, кто я на самом деле. Они знают меня как бабушку, но не знают о моих приключениях, моих трудностях, как я познакомилась с их дедушкой, какой была жизнь до их рождения", – призналась одна женщина со слезами на глазах.

Непрощенные обиды

Это одна из вещей, за которой скрывается самый тяжкий эмоциональный груз 90-летних. Опрошенные Брауном старики вспоминали братьев и сестер, детей и давних друзей, с которыми они поссорились много лет назад.

"Я не разговаривала со своим братом двадцать лет. Я даже не помню, из-за чего мы поссорились", – сказала одна женщина.

