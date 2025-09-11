Рассказываем, какие опасности скрыты под водной гладью в Австралии.

Австралия известна тем, что на ее просторах и в водах водится большое количество жутких существ. Некоторые из них на самом деле безобидные, тогда как другие становятся причиной, почему опасно жить в Австралии.

Почему в Австралии купаются в колготках

Опытные дайверы всегда придерживаются одного правила: не трогать то, что тебе незнакомо. Наглядным примером, почему это правильная стратегия, является морское животное дофлейния. Прикосновение к этой актинии без защиты чревато месяцами боли, которую сложно заглушить даже обезболивающими.

Длина туловища дофлейнии около 20 сантиметров, однако своими толстыми змеевидными щупальцами она способна дотянуться на расстояние до полуметра.

Актиния закапывается в песок или ил на дне. Неопытные дайверы могут принять их за сплетение десятков змей. Из-за такой особенности это беспозвоночное еще называют змеиным клубком. Если этого мало, то другое ее имя более угрожающее - вооруженная актиния.

Щупальцы дофлейнии усеяны книдоцитами - тысячами специальных клеток со скрытыми в них гарпунами. С их помощью они охотятся на планктон. Животное стремительно отправляет в свою глотку пойманных мальков рыб, ветвистоусых рачков и креветок.

Кроме того, гарпуны являются прекрасным оружием для самозащиты. Они соединены с ядовитыми капсулами, что позволяет при проколе направлять под кожу жертвы токсины.

Нейротоксический яд актинии уничтожает способность клеток передавать боль. В небольшом количестве он вызывает сильную боль и отек в месте укола. Если токсина больше, и он глубоко проникает, то в пораженных мышцах возникают судороги. При попадании в кровоток возникает паралич и нарушение дыхания.

Яд этого морского животного выводится очень медленно и практически не разрушается. Страдания могут длиться до шести недель.

Наткнуться на дофлейнию очень легко. Она окапывается в береговой зоне на глубине до 20 метров. Предпочитает илистые и песчаные грунты.

Опаснее всего во время отлива. Животное значительно сокращает щупальца и ее практически невозможно заметить. При этом менее кусачей она не становится. Поэтому гуляя по пляжам Индонезии, Австралии и Филиппин, всегда надевайте тапочки, а плавать лучше в колготках. Во время дайвинга постарайтесь не поддаться соблазну погладить интересных змей, которые скрутились клубком в толще песка.

