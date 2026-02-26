Отдельные 'города' флота: 10 крупнейших военно-морских баз США

Масштабы, которые имеют крупнейшие военно-морские базы США, просто поражают.

США имеют один из самых мощных флотов в мире, а вместе с ним – разветвленную сеть баз, которые обеспечивают ремонт, логистику, обучение, размещение кораблей и самолетов, а также жилье для военных и их семей. В мирное время здесь швартуются корабли, а во время кризисов – происходит заправка, пополнение боезапаса и техническое обслуживание, пишет Slash Gear.

Вот десятка крупнейших военно-морских баз США – от самой маленькой до самой большой по площади.

10. Naval Base San Diego – 1600 акров ≈ 647 га

Поддерживает Тихоокеанский флот США. На базе размещено около 60 кораблей и вспомогательных судов. Рядом работает музей USS Midway Museum, где можно увидеть легендарный авианосец USS Midway.

9. NAS Joint Reserve Base Fort Worth – 2300 акров ≈ 931 га

Первая объединенная резервная база США. Здесь служат около 10 тысяч военных различных родов войск. Объект имеет значительное экономическое влияние на штат Техас.

8. Naval Air Station Corpus Christi – 2844 акра ≈ 1151 га

Ключевой центр подготовки морской авиации. Здесь базируются десятки командований, а также подразделения Береговой охраны США. На территории проживают более 40 тысяч военных и гражданских.

7. Naval Station Norfolk – 3400 акров ≈ 1376 га

Крупнейшая военно-морская база в мире по количеству кораблей. Обслуживает 75 кораблей и более 130 самолетов Атлантического флота. Ежегодно здесь осуществляется более 100 тысяч авиаопераций.

6. Naval Air Station Jacksonville – около 3800 акров ≈ 1538 га

Специализируется на противолодочной борьбе и авиаподготовке. На базе размещено более 100 самолетов и несколько боевых эскадрилий.

5. Naval Station Mayport – 3409 акров ≈ 1380 га

Третья по величине база ВМС США. Может одновременно принимать до 34 кораблей. Имеет собственную взлетно-посадочную полосу и обслуживает ракетные крейсеры и эсминцы.

4. Naval Air Station Patuxent River – 6400 акров ≈ 2590 га

Центр исследований, разработок и испытаний морской авиации. Ежегодно здесь выполняют около 200 тысяч полетов. Именно здесь испытывали первый реактивный палубный самолет ВМС США – FD-1 Phantom.

3. Naval Base Kitsap – более 12 000 акров ≈ 4856 га

Один из ключевых центров поддержки подводного флота. Здесь также расположена крупная военно-морская верфь Пьюджет-Саунд. В 2024 году база обеспечивала более 61 тысячи рабочих мест.

2. Joint Base Pearl Harbor–Hickam – 27 694 акров ≈ 11 209 га

Стратегический центр Тихоокеанского региона. Может принимать все типы авианосцев и крупные боевые корабли. Именно эта база исторически связана с событиями Второй мировой войны.

1. Naval Base Coronado – 57 000 акров ≈ 23 069 га

Крупнейшая военно-морская база США по площади. Объединяет девять различных объектов, включая авиабазы и десантные подразделения. Здесь служат около 36 тысяч военных и гражданских работников. База поддерживает три авианосца, 17 эскадрилий и подразделения SEAL.

