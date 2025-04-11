Оставшиеся сваренные вкрутую яйца советуют хранить холодильнике в закрытом контейнере.

Специалисты поделились советами, как идеально сварить яйца, чтобы каждый раз они получались именно такими, какими вы хотите, независимо от того, любите ли вы их вкрутую или всмятку, передает Allrecipes.

"Очень свежие яйца вкусны в жареном виде или в виде омлета, но старые яйца на самом деле легче чистить. Лучший выбор для вареных вкрутую яиц, которые легко чистить, - это яйца, которые лежали в холодильнике неделю или две", - говорится в публикации.

Как идеально сварить яйца - проверенный метод

Вот какие три шага к идеальным яйцам, сваренным вкрутую или всмятку, советуют:

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Положите яйца в кастрюлю или ковшик и залейте холодной водой.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите воду до кипения. Снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой. Оставьте яйца в горячей воде на 4-12 минут, в зависимости от того, насколько твердыми или застывшими вы хотите получить желтки. Чем дольше яйца находятся в горячей воде, тем лучше будет готов желток: для яиц всмятку потребуется меньше времени, а для яиц вкрутую - больше. Для маленьких яиц потребуется меньше времени, а для очень больших - больше.

Немедленно слейте воду и положите яйца в миску, наполненную водой с кубиками льда.

Если вы планируете чистить яйца, слегка разбейте их, прежде чем положить в ледяную воду, и оставьте на час для максимальной легкости очистки, отмечается в статье.

Оставшиеся сваренные вкрутую яйца советуют хранить холодильнике в закрытом контейнере. В том случае, если вы уже очистили яйца, вы можете хранить их в герметичном контейнере с влажным бумажным полотенцем до одной недели. При этом полотенце следует ежедневно обновлять.

"При правильном хранении в холодильнике вы можете хранить сваренные вкрутую яйца в течение одной недели. Для достижения наилучших результатов храните вареные яйца в скорлупе до тех пор, пока не будете готовы их съесть", - добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, что можно добавить в омлет, чтобы получился "изысканным".

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