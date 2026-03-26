Литовский дуб сенсационно победил польского конкурента на 'Евровидении' деревьев

400-летний дуб из Лаукая обошел фаворитов из Словакии и Польши после изменения правил голосования.

400-летний дуб из Литвы стал победителем конкурса "Европейское дерево года-2026", прервав четырехлетнюю серию побед Польши. Победителя объявили во время церемонии в Европейском парламенте, пишет Politico.

Речь идет о дубе из деревни Рукай, который занял первое место, опередив дикую яблоню из Словакии и известный кривой вяз из Польши. Это первая победа Литвы за всю 15-летнюю историю конкурса.

"Это действительно исключительный, исторический момент для Литвы… В какой-то момент это дерево было почти забыто, но люди объединились, позаботились о нем и дали ему новую жизнь", – заявил представитель страны во время награждения.

Конкурс, который часто называют "Евровидением среди деревьев", в этом году прошел по новым правилам. Организаторы изменили систему голосования, чтобы уменьшить преимущество крупных стран: теперь голоса из меньших государств имеют больший вес.

По итогам голосования, в котором приняли участие около 200 тысяч человек, литовский дуб набрал 6153 балла. Словацкая яблоня получила 4766 баллов, а польский вяз – 4720.

Генеральный директор Чешского фонда экологического партнерства Петр Казда отметил, что новая система была сознательным решением организаторов.

"Я очень благодарен коллегам… которые проявили достаточно смелости, чтобы разработать эту систему и внедрить ее", – сказал он.

В предыдущие годы конкурс сопровождался активными онлайн-кампаниями и даже скандалами между сторонниками разных стран. В частности, Польша удерживала лидерство благодаря массовой поддержке в соцсетях.

