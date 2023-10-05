Зачем держать лавровый лист в туалете - в чем помогает пряность.

Пару простых манипуляций с лавровым листом - и ваш унитаз засияет чистотой и будет благоухать. Не верите? Попробуйте сами - рассказываем, как почистить унитаз лавровым листом и зачем держать его в туалете.

Что дает запах лаврового листа

Лавровый лист имеет специфический аромат, поэтому ээфективно борется с другими неприятными запахами. Если повесить в туалете небольшой букетик лаврушки, то освежитель воздуха вам не понадобится.

Но есть еще более простой способ - можно бросить несколько листочков непосредственно в бачок унитаза. Таким образом вода вберет в себя аромат и отдаст его во время смыва.

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Зачем натирать унитаз лавровым листом

Но это далеко не все достоинства лаврового листа. Вот что советуют опытные хозяйки:

возьмите 5-6 листочков лаврового листа и заварите их в 1 л кипятка;

подождите, пока настой остынет и станет теплым;

используйте жидкость для унитаза - просто вылейте ее, а лавровым листом протрите сантехнику, и она засияет.

Кроме этого, пряность помогает избавиться и от надоедливых насекомых. Кого отпугивает запах лаврового листа? Специю можно использовать, чтобы прогнать мух, комаров, тараканов и моль - достаточно просто разложить лавровый лист там, куда любят наведываться эти незваные гости.

Ранее мы рассказывали, чем мыть сиденье унитаза и крышку до блеска.

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